Hoy 24 de diciembre, la precandidata de Morena a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum, dedicó un breve mensaje de Navidad a todos los mexicanos.

Por medio de una publicación de redes sociales, Claudia Sheinbaum deseó bienestar y esperanza para cada familia mexicana en estas celebraciones de Nochebuena y Navidad.

La morenista acompañó sus buenos deseos con una foto en la que se le aprecia al lado de un arbolito de Navidad mientras hace un corazón con sus manos.

La precandidata presidencial anunció que haría una pausa este 24 y 25 de diciembre en sus actividades proselitistas para pasarla en compañía de su familia y seres queridos. Será hasta el próximo martes 26 de diciembre cuando retome sus actividades habituales.

Bienestar y esperanza para cada familia mexicana, es lo que deseo en esta Nochebuena y Navidad. pic.twitter.com/pDEa7P0taq — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 24, 2023

Claudia Sheinbaum manda mensaje de Navidad a migrantes mexicanos

En víspera de la Navidad, Claudia Sheinbaum también dedicó un mensaje para los connacionales que viven fuera del territorio mexicano.

Dijo que las personas migrantes son “son héroes y heroínas de la patria”, pues hacen sacrificios por su familia, por lo que les agradeció su trabajo y el envío de remesas, mismas que ayudan a sus propios familiares como al país.

“Con su trabajo, sostienen parte de la economía de los Estados Unidos”, subrayó.

Sheinbaum Pardo destacó que hay muchos migrantes que regresan a México para festejar las fiestas de fin de año con sus familias, pero reconoció que hay quienes no pueden y se quedan en el extranjero.

Por lo que les deseó que “su corazón esté pleno, que tengan felices fiestas de fraterna convivencia”. “Ustedes están siempre en nuestros pensamientos y en nuestros corazones”, agregó.

“Ustedes son héroes y heroínas de la patria. Sabemos de los sacrificios que han hecho por amor a sus familias. Sólo hay agradecimiento, porque con su trabajo ayudan con las remesas a sus familias y también a México” Claudia Sheinbaum

Ayer estuvimos en Tijuana y Rosarito. Nuestros pensamientos en este día especial para nuestras paisanas y paisanos que viven del otro lado de la frontera. pic.twitter.com/8ANNVCzJg6 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 24, 2023

También, compartió otro video en donde resalta cómo es la Navidad en México, donde se señala que no importa la comida, sino “reunirnos a celebrar”. No importa la bebida, sino “calentarnos el corazón”; no importan las tradiciones, sino que “estemos unidos”; no importan las diferencias, porque “nos une el amor y la esperanza”.

Así es como las y los mexicanos celebramos la Navidad. pic.twitter.com/pFwitvyFhb — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 24, 2023

¿Cómo va Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024?

Claudia Sheinbaum se mantiene a la cabeza en las encuestas rumbo a las elecciones 2024.

La precandidata de Morena, PT y Partido Verde tiene 57.5 por ciento de preferencias.

En un lejano segundo lugar se encuentra Xóchitl Gálvez con 17.9 por ciento de las preferencias.

Cabe recordar que Movimiento Ciudadano ya no tiene precandidato tras la salida de Samuel García, no obstante, el partido aún conserva 8.0 por ciento de preferencias.