Este es el argumento de Morena y también de oposición 👀 para respaldar el dictamen vs el TEPJF



@NachoMierV dice que no se pierden derechos las minorías, "quedan en la Constitución”



Porque según no pueden ser menores las acciones afirmativas, que las sentencias del Tribunal pic.twitter.com/L39nWqiVdV