VIDEO: AMLO sale a jugar beisbol y presume sus habilidades

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) salió a jugar beisbol durante la tarde del día de hoy 6 de abril y presumió sus habilidades de juego con un video.

Fue en redes sociales donde AMLO compartió su salida a jugar beisbol en compañía del general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.

“Jugué cinco entradas; bateé tres de tres. Un toque de bola por la raya, dos hits, produje carrera”, escribió AMLO en redes sociales añadiendo un video para presumir su habilidades en el beisbol.

A pesar de negar cualquier tipo de presunción, AMLO agradeció que durante el encuentro “no lucimos mal, tiramos la polilla y no hubo lesiones”.

“Jugué cinco entradas; bateé tres de tres. Un toque de bola por la raya, dos hits, produje carrera; me impulsó para anotar el general Sandoval. Sin presumir, no lucimos mal, tiramos la polilla y no hubo lesiones.”

AMLO