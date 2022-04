El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que ha encontrado resistencias al interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que los egresados de escuelas normales rurales se gradúen con una plaza de maestro.

No obstante, dijo que ya no se puede comprometer a que a cosas que no va a poder terminar.

AMLO: Pensamiento neoliberal ha permeado en la SEP

AMLO adjudicó al pensamiento neoliberal, que dijo ha calado profundo, a que no se pueda beneficiar a los normalistas como se hacía en años o décadas anteriores.

Dijo que está trabajando en análisis de diversos temas para beneficio de la educación:

Maestros y sus sueldos

Escuelas

Libros

Becas

Alfabetización (probable)

Así lo dijo luego de que se le recordó que a pesar de la permanencia de las normales, estas no tienen los recursos para seguir existiendo, sobre todo porque la mayoría son internados y tienen que cubrir dormitorios, comida y las propias necesidades educativas.