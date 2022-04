El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que Twitter se ha utilizado para la guerra sucia y para propiciar golpes de Estado.

Desde la conferencia mañanera del 6 de abril, el mandatario aseguró que es necesario que se analice si las personas que critican su gobierno son “personas reales” o bots.

Por otra parte, el investigador de la Universidad Veracruzana (UV) Carlos Piña, del Laboratorio para el Análisis de Info a través de las RSS en Internet, asegura que es la 4T la que utiliza bots.

Se debe investigar si son personas reales o no las que atacan a gobiernos: AMLO

AMLO aseveró que se debe de investigar y analizar si quienes critican a los gobiernos como el suyo, el de Chile, Perú o Venezuela, entre otros, son “personas reales” o bots.

De acuerdo con el mandatario, es probable que lo que califica como campañas organizadas, sean financiadas por un sector internacional de conservadores.

AMLO aseveró que desde Twitter se orquestan muchas campañas para propiciar un golpe de Estado.

Esto luego de que se volviera tendencia la marca en Perú en contra de medidas establecidas por el presidente Pedro Castillo y mostrar su descontento.

“Sería bueno que se analice ese tipo de mensajes para ver si son personas reales o son bots, son campañas y de dónde manejan esas campañas” AMLO

El mandatario aseveró que dar a conocer esta información es importante, así como el saber quiénes financian las campañas que se oponen a los gobiernos.

Por otra parte, dijo que, ya que la red social cambió de dueño, Twitter debería garantizar que no volverá a ser un instrumento para crear golpes de Estado mediáticos.

“Sería muy bueno que ya cambió de dueño Twitter, garantizaran que no van a prestarse, no van a ser instrumento de guerra sucia para dar golpes de Estados mediáticos” AMLO

Investigador acusa campañas coordinadas por 4T para promocionar gobierno de AMLO en Twitter

Por su parte, el investigador y académico Carlos Piña aseguró que es la 4T la que tiene una campaña coordinada para promocionar al gobierno desde Twitter.

Piña se dedica a la investigación de las redes sociales y la conversación a través de internet para obtener patrones.

En entrevista para Así las cosas, el investigador de la UV compartió que fue amedrentado con demandas y denuncias por parte de un grupo que coordina campañas a favor de AMLO.

Esto luego de difundir su estudio en redes sociales que muestra que existe una campaña en Twitter para favorecer a la 4T.

“En el 2019…nos encontramos con una cuenta muy llamativa, no sólo para mí sino para colegas investigadores. Esta cuenta fue la que coordinó y se encargó de los hashtags contra periodistas…emergió su usuario no sólo en mis investigaciones sino en las de muchos colegas” Carlos Piña, investigador de la UV

Una vez que se descubrió, se inició la investigación y pidieron la suspensión de la cuenta y al momento de que sucede, comienza una campaña contra el investigador por parte de “la red AMLO”.

El investigador recordó que la información en Twitter puede pedirse como si fuera un órgano de transparencia, pues al aceptar entrar a la página, también se acepta que los datos sean públicos.

(1/5) Intentaron SILENCIARME a través del ORFIS Y LA FISCALÍA. Pues mis análisis en Twitter y el DESCUBRIMIENTO de campañas coordinadas incomodó a cuentas propagandistas de la 4T (@LalaL111444, @JMCM4339 y @UnidosPorLa4T) que han manipulado la opinión pública.



Adjunto pruebas. pic.twitter.com/khQ1IcLTif — Carlos Piña (@Piniisima) April 4, 2022

Por ello, el análisis es gratuito y no se requiere de un financiamiento externo para poder obtener datos sobre el uso de la aplicación.

“Muchas de estas personas no entienden que este tipo de análisis son abiertos. Twitter permite la recolección…ahí se dice que si nosotros estamos dentro de esa red están públicos, creo que al no entender eso las personas comienzan a pensar que tenemos una granja de servidores” Carlos Piña, investigador de la UV

Piña compartió que recibió varias demandas y denuncias donde incluso le solicitaron que entregara su computadora personal, así como la información de quien lo financió.

L as denuncias no procedieron debido a que se comprobó que no hubo ninguna clase de financiamiento público.

A pesar de ello, pudo comprobar que lo que buscan este tipo de cuentas es hacer pasar por orgánica una conversación coordinada, con las que inflan las tendencias, pero de manera artificial.