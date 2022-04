El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acudió a Palacio Nacional para reunirse con AMLO luego de que el presidente expresara fuertes críticas a la nación estadounidense por “cabildear contra la Reforma Eléctrica”.

Esto sucedió durante la mañanera del día de hoy, 6 de abril, cuando AMLO acusó a Estados Unidos de hacer “lobby” contra la reforma eléctrica.

Un “lobby” es un grupo de presión conformada por varias personas las cuales tienen la capacidad de presionar a los gobiernos en temas de decisiones políticas y económicas.

Y es que altos funcionarios de empresas estadounidenses en materia energética, financiera y manufacturera, junto con John Kerry, Enviado Especial para el Clima de Joe Biden y el embajador Ken Salazar, se reunieron con AMLO el viernes pasado para tratar los puntos de la reforma elécgtrica.

De igual manera, los miembros estadounidenses expusieron su preocupación sobre que la iniciativa eléctrica viole las obligaciones fundamentales del T-MEC.

Sobre dicha reunión, Ken Salazar dijo que “dialogó con AMLO sobre los principios que deben regir al sector energético en la región, de manera que se acelere el uso de energías renovables e integración de América del Norte así como el cumplimiento del T-MEC”.

AMLO expresó en la conferencia matutina del viernes 1 de abril que propuso cambios a los funcionarios para que no se obstaculice la inversión, sin embargo se negaba a que el equipo del país vecino “vigilara” el trámite de la Reforma Eléctrica.

“México no viola el T-MEC”, asegura AMLO

En la mañanera de hoy, 6 de abril, AMLO se quejó de que Estados Unidos ha insinuado que México viola el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), “cuando no es cierto”.

“El gobierno de Estados Unidos, me consta, han venido a plantearnos que no están de acuerdo (con la reforma eléctrica), incluso a insinuar que se viola el tratado cuando no es cierto”, dijo AMLO.

AMLO incluso afirmó que Estados Unidos acude con la oposición para desacreditar su propuesta de la reforma eléctrica:

“Y hay reuniones de opositores con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y con soberanía”. AMLO

Ante las acusaciones y fuertes críticas hacia Estados Unidos por parte del presidente AMLO, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acudió a mediodía a Palacio Nacional para sostener una reunión privada con AMLO.

Tan sólo el día de ayer durante la mañanera, AMLO había declarado públicamente “su buena relación con Estados Unidos”, esto con relación a la llamada que entabló con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

“Es muy buena relación con Canadá, como con el gobierno de Estados Unidos”.

