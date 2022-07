El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, afirmó que Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, “tiene más futuro que pasado”.

“Es común hacer un repaso de la biografía política del participante principal, pero no me voy a detener en eso, porque digo con toda franqueza que el licenciado Adán Augusto López tiene más futuro que pasado”, así presentó Alfonso Durazo a Adán Augusto López durante su visita a Hermosillo, Sonora, para la conferencia “La Política Interior de la 4T”.

En este sentido, Alfonso Durazo agradeció la visita del secretario de Gobernación, a quien señaló como “uno de los pioneros de la transformación del país” y dijo que tiene un brillante futuro por delante.

En Sonora, Adán Augusto López no habla de su posible candidatura en elecciones 2024

En su intervención y al ser cuestionado sobre su posible candidatura a la presidencia de México para las elecciones 2024, en esta ocasión, Adán Augusto López Hernández prefirió no ahondar en el tema y se limitó a citar al poeta chileno Pablo Neruda.

“Le contestaría en términos de Neruda: Hoy es hoy y ayer ya se fue”, refirió Adán Augusto López.

El titular de la Segob indicó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se ayudará a Sonora en todo lo que sea necesario pues quedan heridas por sanar.

“Hay que hacerle justicia, no nada más a Cananea, hay que hacerle justicia a Sonora. Inicia por reparar o restaurar heridas que todavía están abiertas” Adán Augusto López. Titular de la Segob

Adán Augusto López: “Si me corre el INE no importa porque ya lo van a desaparecer”

Si bien durante su visita a Sonora Adán Augusto López no quiso hablar sobre sus aspiraciones presidenciales, en Aguascalientes aseguró este lunes no temer por posibles sanciones por actos proselitistas anticipados, pues dijo “si me corre el INE no importa porque ya lo van a desaparecer”.

Esto luego de que el TEPJF confirmó este martes 19 de julio la medida cautelar preventiva ordenada por el INE contra funcionarios de Morena, pues ratificó que no pueden participar en asambleas como las de Coahuila y Estado de México.

Al destacar la importancia de que Morena gane la presidencia de la república en las elecciones 2024, López Hernández afirmó que en México “ya no se tomará cerveza, sino vino tinto por muchos años”.

Sobre su posible candidatura por Morena, enmarcó la importancia de que siga el proyecto colectivo y no uno personal, por lo que no importa si él resulta elegido, Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum.

“Más allá de que se llame Claudia, Marcelo, Adán Pedro o Juan, no es un asunto personal, sino colectivo, en un ejercicio conjunto”, destacó.

Adán Augusto López, uno de los aspirantes a la presidencia en las elecciones 2024

¿Cómo va Adán Augusto López en el tracking diario de SDP Noticias y MetricsMx de hoy 21 de julio?

Adán Augusto López Hernández tiene 7.2% de la preferencia electoral, como parte de los aspirantes de Morena.

Esta lista la encabeza Claudia Sheinbaum con 29.9% de la intención del voto; mientras que en el segundo puesto se encuentra Marcelo Ebrard con un 27.8%.