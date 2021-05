México.- Un juez ha determinado que Francisco García Cabeza de Vaca sí puede ser procesado pese a ser Gobernador de Tamaulipas.

El 19 de mayo pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) giro una orden de aprehensión en contra del mandatario de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca.

La FGR acusa a Francisco García Cabeza de Vaca al actual mandatario de Tamaulipas por delitos de corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero.

El Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México Zeferín Hernández, emitió una orden de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca.

El Juez de control Zeferín Hernández basó su interpretación en un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2016 y Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos (LFRSP).

Es decir, la legislatura del estado de Tamaulipas determinará dar lugar la procedencia de retirar la protección constitucional a García Cabeza de Vaca.

Con esto se decide sí será o no separado de su encargo, mientras esté sujeto a proceso penal, más no se concede potestad política o jurídica para aceptar o no el debido proceso.

Otorgan suspensión provisional contra orden de aprehensión de García Cabeza de Vaca

Un juez federal concedió una suspensión provisional al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca.

La suspensión estará vigente hasta el próximo 7 de junio, cuando en audiencia resolverá si da o no una suspensión definitiva.

El juez solicitó a Francisco García Cabeza de Vaca el pago de 100 mil pesos como garantía en los siguientes cinco días posteriores de que fuera notificado, para mantener vigente la suspensión provisional.

Ante esta situación el gobernador de Tamaulipas ha denunciado que dicha orden de captura obedece a “motivos políticos” que se han girado desde Palacio Nacional.

A pesar de que el Instituto Nacional de Migración (INM) emitiera una alerta ante la posible huida de Francisco García Cabeza de Vaca del país.

El mandatario se ha manifestado públicamente a través de redes sociales donde declara encontrarse en el estado de Tamaulipas realizando actividades dentro del cargo encomendado.