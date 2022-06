Un día después de que exdirigentes pidieron la renuncia de Alejandro Moreno, ‘Alito’, fue respaldado en el Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“¡Alito, Alito! ¡El PRI está contigo!”, gritaban los militantes congregados el miércoles 15 de junio en el auditorio de la sede nacional del PRI, en la Ciudad de México.

Ante el respaldo, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas aseguró que no abandonará su cargo, pues dijo, sería más sencillo abandonar el barco, pero él da la vida por el PRI:

“La voluntad de los priistas no la negociaré nunca y menos la pondré en duda del mandato que tenemos por México y el trabajo de la militancia. Sería de cobardes y desleal si en esta guerra que encabeza el poder yo me hiciera a un lado, yo estoy con los priistas, yo me muero en la raya por los priistas”

Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI