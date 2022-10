Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), planteó que rumbo a las elecciones 2023 y elecciones 2024, Movimiento Ciudadano debe unirse a la alianza de oposición junto con PAN y PRD, ello como una forma de reiterar que no va a permitir la disolución de Va por México.

Alejandro Moreno dijo que deben trabajar juntos para sacar a México adelante y destacó la vocación aliancista del PRI, ello durante la LlX Sesión Extraordinaria de Consejo Político Nacional

“Que todos los partidos de oposición el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, debemos conformar un frente amplio, unido, bien coordinado, para enfrentar las elecciones del 2023 en Coahuila y en el Estado de México, y trabajar juntos para ganar la presidencia de la república en el 2024. El mensaje es claro, es imperativo sacar adelante la coalición, construir siempre en favor de México” Alejandro Moreno. PRI

Cabe recordar que Alejandro Moreno ha sido objeto de una campaña de presión y audioescándalos a fin de que apoyara las reformas de Morena.

No obstante, insistió que el camino no siempre es llano ni siempre hay vientos favorables, pues esa no es la naturaleza de la política.

A pesar de que dijo que no se iba a dejar presionar, finalmente sus acciones de apoyo a la reforma de la Guardia Nacional dijeron otra cosa.

Alejandro Moreno: México necesita al PRI

Alejandro Moreno dijo que el PRI representa la historia de México y que nuestro país necesita a ese partido y no un sexenio de “experimento fallido”, en referencia a Morena.

“Mexico no necesita seis años mas de un experimento fallido ni de aventuras. México necesita al PRI porque el PRI siempre demostró capacidad para gobernar”

Insistió que se debe reconciliar al país y el rescate de México se debe hacer de la mano del PRI “hasta sus ultimas consecuencias.

¿Seguirán ghosteando a Alito Moreno?

Cabe recordar que recientemente, en la toma de protesta de Esteban Villegas, en Durango y Tere Jiménez, en Aguascalientes, Alejandro Moreno fue recibido de manera fría por los lideres del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano.

Particularmente en el evento de Esteban Villegas los integrantes de Va por México lo “ghostearon”, pues no le dieron ni el saludo y pidieron sentarse en lugares alejados de él para no encontrárselo.

En el inicio de gobierno de Tere Jiménez, a Alejandro Moreno se le vio sentado filas más atrás que sus compañeros, quienes sí estaban en primera fila, aunque sí hubo saludado de mano pero siguió siendo un encuentro frio.

De hecho entre el público, Alejandro Moreno fue abucheado dos veces en la toma de protesta de Tere Jiménez en Aguascalientes.

Alejandro Moreno: PRI no ha acordado nada que dañe a Va por México

Como uno más de sus intentos para que ya le vuelvan a dirigir la palabra, en una columna en un periódico de circulación nacional, Alejandro Moreno afirmó que el PRI es un partido históricamente aliancista y que no apuesta por la desaparición de la alianza Va por México.

En el texto de opinión publicado el 8 de octubre de 2022 dijo que deben apelar a la tolerancia y la madurez política de los partidos.

En su columna afirma que “hasta ahora, el PRI no ha facilitado, ni valorado, ni transitado, ni acordado, absolutamente nada que dañe a Va por México”

Dijo que las descalificaciones y amenazas no son parte de Va por México y el PRI respeta la vida interna de cada partido.