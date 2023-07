Tunden a Lorenzo Meyer luego de realizar un comentario sobre pueblos indígenas y pobreza en contra de Xóchitl Gálvez.

Fue durante una entrevista que otorgó el historiador y académico al periodista Julio Astillero, en donde generó el comentario luego de ser cuestionado acerca de su opinión respecto a la aspirante de Va por México.

Esto porque Xóchitl Gálvez ha mencionado en varios ocasiones tener orgullosamente orígenes indígenas, pero ha sido calificada por figuras de Morena de ser realmente de “clase media”.

Fue el pasado 4 de julio cuando Xóchitl Gálvez se registró de manera oficial para contender en el proceso interno de la alianza Va por México buscando ser la candidata presidencial en las próximas elecciones 2024.

La ex legisladora panista aceptó ser parte de dicho proceso, luego de que el comité que encabeza el llamado Frente Amplio por México aceptara sus modificaciones para tomar en cuenta el voto digital de la ciudadanía.

Además de Xóchitl Gálvez, entre los principales aspirantes están:

Lorenzo Meyer aseguró que el hecho de que Xóchitl Gálvez haga referencia a sus orígenes indígenas “no tiene mucho sentido”.

Ya que de acuerdo con el académico, si la aspirante de Va por México fuera de pueblos originales esta no habría logrado ser empresaria, ni tampoco ser Ingeniera .

Por lo que señaló a Xóchitl Gálvez de ser verdaderamente integrante de clase media, hecho que fue catalogado como clasista por varios usuarios de redes sociales.

“Xóchitl (Gálvez) viene de la clase media, eso de ponerla como parte de los pueblos originales no tiene mucho sentido. Es una clase media, si no, no sería empresaria, si no, no sería Ingeniera, si no, no hubiera llegado a donde llegó”.

Lorenzo Meyer