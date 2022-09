La secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, aseguró que el Ejército no es quien debería jugar el rol de la seguridad en el país, en el marco del cambio de mando de la Guardia Nacional.

Además, hoy 13 de septiembre, se votará en la Cámara de Diputados la iniciativa de la priista Yolanda de la Torre para ampliar el plazo para que el Ejército permanezca en las calles del país.

Tatiana Clouthier reiteró su postura en contra de la permanencia del Ejército en las tareas de seguridad pública en México.

Luis Cresencio Sandoval: Gobiernos anteriores no le dieron al Ejército el marco legal para tareas de seguridad pública

Asimismo, recordó en entrevista para el Excelsior, que fue parte del grupo que se opuso a que las Fuerzas Armadas comenzaran a tomar parte en funciones correspondientes a las policías civiles.

Tatiana Clouthier expuso los motivos por los que el Ejército no es quien deba jugar el rol de la seguridad.

Por otra parte, resaltó que mantener esta posición, siendo parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no ha significado un problema o regaño por parte del presidente.

De acuerdo con Tatiana Clouthier, el presidente “ha sido extremadamente respetuoso” con su pensamiento pues, incluso cuando fue legisladora y voto diferente al grupo parlamentario”jamás recibí una observación”

“Por ejemplo , en el tema de militares me tocó hacer un grupo con Seguridad sib Guerra en donde expusimos los motivos de por qué creemos que no debía ser el Ejército el que jugara un rol de cierta naturaleza y jamás recibí una llamada de atención para reconsiderar”

Por otra parte, Tatiana Clouthier aseguró que los funcionarios públicos están obligados a rendir cuentas ante la sociedad y a hacer el mejor trabajo posible, sin distracciones.

La secretaria de Economía consideró que “hacer proselitismo político no es sano” porque afecta el desempeño de los funcionarios en el objetivo de contribuir a México.

“Si lo que busco es mi popularidad porque mi objetivo es ser elegida en un proceso siguiente, no necesariamente hago lo que debo hacer, sino lo que creo que me va a sumar. Ahí hay un problema… Si merma, no es muy sano”

Tatiana Clouthier