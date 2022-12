La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) organizó el Torneo Regional “Más Beis, Menos Violencia” y premió a los ganadores.

El Torneo Regional “Más Beis, Menos Violencia” se organizó con el fin de fomentar la cultura del deporte y la reinserción social entre los jóvenes que se encuentran en centros de internamiento de seis estados.

Esta estrategia, la cual fue i mpulsada por la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, tiene como objetivo que los jóvenes en conflicto con la ley encuentren un enfoque de vida distinto.

De manera que se busca que los adolescentes se mantengan lejos de las violencias y la delincuencia.

La participación de los jóvenes provenientes de seis estados, mostró que la disciplina y el trabajo en equipo demuestran que la reinserción es posible cuando existe un gobierno responsable.

Iván Escalante, coordinador de Relaciones Interinstitucionales y jefe de Oficina de la titular de la SSPC, acudió en representación de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante su participación, Iván Escalante destacó que por instrucción del gobierno federal, en la actual administración se atienden las causas de la violencia.

Además, señaló que en este gobierno “hay una preocupación genuina por los jóvenes”, por lo que buscan que tengan las oportunidades que antes no tuvieron y que alcancen su reinserción total.

“Y puedan demostrarle a sus familias y a la sociedad que el cambio es posible”, dijo el funcionario.

“Hoy y siempre diremos NO a la violencia, NO a la injusticia y NO a la desigualdad. Ya el presidente López Obrador afirmó que ‘el progreso sin justicia es retroceso’”.

Iván Escalante