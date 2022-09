Más de 6 mil casas resultaron dañadas tras el sismo en México del 19 de septiembre de magnitud 7.7 en Colima, Michoacán, Jalisco y la Ciudad de México (CDMX).

El temblor ocasiono daños de leves a graves en la infraestructura de edificios públicos, privados y viviendas, sobre todo en Michoacán y Colima , luego del Simulacro Nacional 2022.

De acuerdo con el gobierno de Michoacán, hay 3 mil 161 casas dañadas, de las que 800 colapsaron en la entidad tras el sismo en México, que tuvo su epicentro en Coalcomán, el pasado 19 de septiembre.

Asimismo, se detectaron afectaciones en escuelas, hospitales y carreteras en varios municipios cercanos al epicentro del temblor.

El gobierno de Michoacán además podría declarar como zonas de desastre a los municipios:

Por otra parte, el Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH), reportó daños en más de 30 inmuebles culturales , de los que 25 son templos ubicados en Michoacán.

El resto se ubican en:

De acuerdo con Alfredo Ramírez Bedolla, todas las zonas afectadas en Michoacán están comunicadas a pesar de la “zarandeada” del sismo en México.

Asimismo, recordó que, pese al temblor, no hubo pérdida de vidas humanas, atrapadas o desaparecidas.

“La verdad es que fue benevolente la naturaleza con nosotros. Sí nos dio una zarandeada, pero no hay pérdida de vidas humanas, no hay personas desaparecidas, no hay personas atrapadas. Las comunicaciones están fluidas, correctas, tanto telefónicas como terrestres”

Alfredo Ramírez Bedolla