Silvano Aureoles contesta a AMLO: “No es Silvano, es la seguridad nacional”

México.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha violentado en varias ocasiones su derecho de audiencia.

Esto luego de que AMLO dijo durante la conferencia mañanera de este 15 de julio que se reunirá con todos las y los gobernadores, excepto con Silvano Aureoles de Michoacán y Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas.

AMLO informó esta mañana que se reunirá con todas y todos los gobernadores del país para tratar la inseguridad.

Excepto con Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas por el proceso de desafuero y Silvano Aureoles de Michoacán para evitar disputas políticas y cuidar la investidura presidencial.

Dijo que tal vez pueda reunirse con Silvano Aureoles hasta que se resuelvan las quejas de la elección 2021.

“Con todo respeto le mando a decir al gobernador de Michoacán que no lo puedo recibir porque hay mucha politización y yo no me quiero meter en esas cosas… Que termine el proceso electoral, que se califiquen las elecciones y entonces vemos, porque no quiero aquí que se produzcan debates ríspidos o espectáculo”.

AMLO