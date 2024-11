En su canal de YouTube, Carlos Alazraki defendió al ex presidente de México, Felipe Calderón, relatando que, según él, vive muy austero, sin embargo, su invitado lo refutó.

Carlos Alazraki mostró en diversas ocasiones su desacuerdo con la dirigencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Cuando Claudia Sheinbaum ganó las elecciones de 2024, durante su programa, Carlos Alazraki señaló que se había terminado la democracia.

En esta ocasión, Carlos Alazraki quiso defender a Felipe Calderón, pero su invitado lo refutó.

Carlos Alazraki y Felipe Calderón se encontraron en Madrid, España

Durante su programa La Reconstrucción del pasado domingo 3 de noviembre, Carlos Alazraki criticó fuertemente a AMLO porque antes de que terminara su mandato se blindó, según él.

El productor Carlos Alazraki aseguró que a pocas cuadras de la casa del ahora ex presidente Andrés Manuel López Obrador, mandó a construir un hospital y una plaza comercial, además de que instaló un cuartel de la Guardia Nacional.

Ante esta situación, hizo el comparativo con Felipe Calderón que, según él, vive muy austero y no tiene dinero.

“Yo tuve la suerte de desayunar con Calderón en Madrid. Lo vi, nadie me lo platicó: vive en un departamento en Chamberí, que es como Narvarte o la Roma, de 62 metros cuadrados. Anda en bicicleta, no tiene un quinto más lo que le dan las conferencias y sus ahorros, que se le están acabando” Carlos Alazraki

Uno de sus invitados, Ramón Alberto Garza García, periodista fundador del periódico Reporte Índigo, lo interrumpió y dijo que lo que estaba diciendo era mentira.

Ramón Alberto Garza interrumpe a Carlos Alazraki y exhibe la mentira

Carlos Alazraki dijo que AMLO “vive como marqués” cuando el ex presidente Felipe Calderón vive de una manera muy austera, con poco dinero.

Ante esto, Ramón Alberto Garza desmintió a Carlos Alazraki diciendo que Felipe Calderón sí tiene dinero y su aparente estilo de vida austero es una mentira.

“Con todo respeto te digo: esa mentira no es verdad. Que Calderón no tenga dinero, no es verdad”, aseguró el periodista.

Según Ramón Alberto Garza, durante el sexenio de Felipe Calderón, sus amigos y familiares hicieron muchos negocios en el ámbito energético y no duda que de estos negocios, el ex presidente aún reciba beneficios.

“Calderón tuvo lo suyo”, sostuvo Garza.