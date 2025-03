El publicista Carlos Alazraki volvió a hacer berrinche en su programa de Atypical Teve debido al acuerdo entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tema de los aranceles en contra de México: “¿tanto pedo para cagar aguado?“, dijo enfadado sobre el triunfo de la presidenta de México.

El pasado 1 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles del 25 por ciento a las importaciones de México y Canadá, así como del 10 por ciento a todas las importaciones provenientes de China.

Sin embargo, mientras que la República Popular China respondió con la imposición de aranceles, los gobiernos de México y Canadá lograron llegar a un acuerdo con Estados Unidos para poner en pausa por un mes la amenaza de los aranceles, y así evitar pérdida de empleos y un escenario de desindustrialización, pero esto no le gustó a Carlos Alazraki.

Sin embargo, Carlos Alazraki no celebró el acuerdo entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump en cuanto al tema de los aranceles en contra de México, los cuales fueron puestos en pausa por un mes; esto bajo la condición de reforzar la frontera entre México y Estados Unidos con 10 mil elementos de la Guardia Nacional y aumentar el combate contra el fentanilo.

En la emisión de su programa de ayer 3 de febrero en Atypical Teve, Carlos Alazraki dijo atreverse a decir una vulgaridad; “mil perdones”, dijo el publicista.

Dicho lo anterior, cabe recordar que Carlos Alazraki es abiertamente opositor a la denominada Cuarta Transformación, hecho que hizo notar cuando se puso rojo de ira en su programa ante los contundentes resultados de las elecciones México 2024, en la cuales Claudia Sheibbaum fue electa como presidenta de México.

Por su parte, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhibió a Carlos Alazraki durante una de su conferencias mañanera en febrero de 2022, en la cual señaló el tipo de estrategia de publicidad que emplea; "mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va”, confesó el propio Alazraki en Atypical Teve.

“Yo tenía -como no me contrató nadie…así que lo puedo decir con tranquilidad-, yo tenía la solución a nivel mercadotecnia: esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va“.

Carlos Alazraki