La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, detenidos desaparecidos desde 2007 en Oaxaca; esto implica la apertura de los cuarteles militares para buscarlos.

Este miércoles 10 de agosto, la Primera Sala de la SCJN aprobó un amparo presentado por los familiares de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) detenidos y desaparecidos por el ejército en 2007.

La sentencia de la SCJN también establece la creación de una comisión de búsqueda para encontrar a los dos militantes, además de obligar a la Sedena y a la FGR a reconocer la participación de militares en el delito de desaparición forzada.

El proyecto de sentencia 51/2020 aprobado por la Primera Sala de la SCJN ordena una investigación exhaustiva para conocer el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, luchadores sociales.

Y aunque no se señala los nombres de quienes deben ser citados para realizar dicha investigación, sí se mencionan sus grados militares, como general de división, coronel y teniente.

De la misma manera, implica la apertura de instalaciones militares para buscar a los militantes del EPR y que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) preste todas las facilidades para la búsqueda.

La Fiscalía General de la República (FGR) debe publicar en su portal web la investigación del caso hasta dar con el paradero de Edmundo y Gabriel.

Y una Comisión Especial de Búsqueda.

Días antes de la decisión de la SCJN, familiares y organizaciones acompañantes iniciaron un plantón frente al edificio de la corte para exigir una sentencia positiva.

Tras escuchar la votación, los familiares de Edmundo Reyes y Gabriel cruz señalaron que permanecerán en protesta por los próximos 30 días naturales que se establecen en la sentencia para su ejecución.

Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del EPR y de su Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) fueron detenidos y desaparecidos la mañana del 25 de mayo de 2007.

El operativo en Oaxaca estuvo encabezado por el Ejército Mexicano, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Policía Ministerial y de Seguridad Pública del estado.

Por este caso, debido a la lucha de las familias, hay seis personas detenidas, que son policías ministeriales de Oaxaca, pero aún falta que se detenga a quien fuera procurador de Justicia, Evencio Martínez Ramírez.

Así como al titular de la Policía Ministerial, Daniel Camarena; ambos están prófugos y se ha emitido una ficha roja para que sean detenidos si son ubicados en el extranjero.

El pasado 3 de agosto de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que cumplirá con lo que la SCJN decida, demande y resuelva respecto al caso de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz.

“Nosotros estamos en una postura de completa transparencia, de no ocultar absolutamente nada, de decir la verdad, de no caer en impunidad, que se sepa todo y se finquen responsabilidades de acuerdo a los procedimientos legales y no haya obstáculos de ninguna institución del Estado”.

AMLO