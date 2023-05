La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en su totalidad el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre “seguridad nacional” con efectos generales en cuanto a las obras prioritarias del proyecto de la 4T.

La propuesta para invalidar el decreto de AMLO corrió a cargo del ministro Juan Luis González Alcántara; se estableció un carácter general en esta medida y no solo en materia de transparencia y acceso a la información pública.

El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) presentó un recurso ante la SCJN con el que argumentó que el decreto del presidente violó una suspensión otorgada por el Máximo Tribunal.

Juan Luis González Alcántara, ministro de la SCJN a cargo de la propuesta para invalidar el decreto de AMLO, explicó que, a pesar de que el INAI es la otra parte de la controversia, no se modifica la invalidez total del decreto.

Sin embargo, la ministra Yasmín Esquivel, explicó que la invalidación del decreto solo involucra al presidente AMLO y al INAI. Es decir, las partes involucradas en el decreto presidencial y en la controversia para determinar su invalidación:

“Los terceros ajenos a la relación procesal no están implicados en la decisión. En tanto el acto administrativo no se dirigió a ellos de forma especifica, y aún cuando así lo fuera, al no haberlo impugnado tampoco puede favorecerse de los decidido en un juicio que nunca participaron”.

Yasmín Esquivel