Saskia Niño de Rivera y Penitencia se han establecido como uno de los podcast más populares de Spotify; aunque las cifras de enero de 2025 no fueron lo que se esperaba.

Si bien Spotify no reveló las cifras totales de escuchas de Saskia Niño de Rivera y Penitencia, sí señalaron que no forma parte de lo más escuchado en la plataforma de enero de 2025.

Esto contrasta con la importancia que ha tomado este podcast en 2024, que fue considerado uno de los de mayor ascenso en el servicio.

Aún así, se ha quedado un poco corto con respecto a otros contenidos desarrollados en México para Spotify.

Saskia Niño de Rivera y Penitencia no son de lo más escuchado en Spotify en enero 2025

No tenemos las cifras concretas de Spotify; no obstante, Saskia Niño de Rivera y Penitencia no han alcanzado las 50 millones de reproducciones históricas.

Es decir, entre todos sus capítulos Saskia Niño de Rivera y Penitencia aún no llegan a la mencionada cifra en Spotify.

De ahí que el podcast ni siquiera haya sido mencionado en los Spotify Creator Milestone Awards 2025 de enero, donde se premió a los podcast más escuchados.

Recordemos que para optar “por lo menos” por la categoría de bronce, se necesita un mínimo de 50 millones de reproducciones en la historia del podcast.

Saskia Niño de Rivera y Penitencia sí fueron de lo más popular en Spotify en 2024

Algo curioso es que Saskia Niño de Rivera y Penitencia sí lograron colocarse como uno de los podcast más populares de Spotify en 2024.

Spotify lanzó un Top Podcast en México, haciendo un recuento de los programas más escuchados en 2024, donde figuraba Saskia Niño de Rivera y Penitencia.

No obstante, no era de los primeros lugares, pues el contenido se encontraba en el séptimo puesto, atrás de otros como:

La Cotorrisa

Relatos de la noche

Hablemos de lo que existe

Las Alucines

Saskia Niño de Rivera y Penitencia se han destacado por ser un podcast diferente, pues la conductora entrevista a personas que han sido víctimas de violencia y ex delincuentes .

Esto con el fin de conocer un poco más del origen y todo lo que hay detrás de la violencia y los delitos en México.

Los podcast más escuchados en Spotify en 2024 fueron:

Las Alucines La J y la M Relatos de la noche Farid Dieck | Relatos y reflexiones La Cotorrisa Hablemos de lo que existe Penitencia Creativo Aterrados Hermanos de leche