Saskia Niño de Rivera aseguró que no va a viajar con su novia, Mariel Duayhe, agente de 3 futbolistas de la selección mexicana, a Qatar 2022, por temor a la pena de muerte, solo por ser quienes son.

Niño de Rivera, presidenta de Reinserta, aclaró que su novia es la única mujer reconocida por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) como agente de jugadores.

Por ello, tendrá que viajar a Qatar para el Mundial de fútbol, aunque su prometida no la pueda acompañar.

En entrevista para Así las cosas, Saskia Niño de Rivera compartió por que decidieron que no pueden ir juntas a Qatar 2022 y las consecuencias que ello tendría.

“Ante una situación de pena de muerte y una situación de ir a un país donde te piden que no seas tú, donde te pidan que te quede callada que no demuestres ningún tipo de afecto o que por sus pantalones decidan que no les viene bien lo que eres, está delicado”

Saskia Niño de Rivera