La exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez, exhibió la presunta corrupción de la Cuarta Transformación (4T) y de Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia.

A través de sus redes sociales, Sanjuana Martínez publicó un audio en donde, presuntamente, se escucha a Jesús Ramírez Cuevas negociando la situación de algunos sindicalistas de Notimex.

En su post, la periodista aseguró que da a conocer la grabación del vocero presidencial porque la amenazaron de muerte tras exponer la corrupción de Luisa María Alcalde y Marath Bolaños en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS).

Sanjuana Martínez no perdona a Notimex; liquidación no borra denuncias por corrupción

Asimismo, advierte que tiene grabaciones de “todos” que podrían terminar con la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo.

“He recibido amenazas de muerte. Me piden pruebas. Yo los tengo grabados a todos. Si publicara las pruebas que piden, se puede caer una candidata. Y no quiero hacer daño a este gobierno ni al que viene”

En su perfil de Facebook, Sanjuana Martínez aseguró que Jesús Ramírez Cuevas, “el portavoz de presidencia”, la ha atacado desde hace un mes con campañas pagadas con dinero del gobierno.

Esto al asegurar que “paga en cash dinero público a una bola de periodistas pro 4T” y que se dedica a orquestar campañas de desprestigio con dinero del gobierno.

“Lleva un mes atacándome por descubrir un acto de corrupción de los secretarios Luisa María Alcalde y Marath Bolaños”, acusó la exdirectora de Notimex.

Pues los pasados 9 y 10 de enero, Sanjuana Martínez publicó notas en donde señaló a ambos funcionarios de pedirle un “moche” del 20% de la liquidación de su equipo para la campaña electoral de Claudia Sheinbaum.

Además, lo acusó de ser corrupto y de no ser congruente con sus acciones, pues antes quería “fregarse” a Adriana Urrea, y ahora está “promoviendo a la lideresa corrupta”.

En ese sentido, Sanjuana Martínez compartió un audio en donde Jesús Ramírez Cuevas habla sobre cómo podrían resolver el conflicto Notimex y “sacar” a los sindicalizados.

En el audio que Sanjuana Martínez compartió se escucha una supuesta conversación que mantiene con Jesús Ramírez Cuevas, con respecto al problema con los sindicalistas de Notimex.

En el audio, Ramírez Cuevas habla sobre el reingreso de algunos sindicalistas a la agencia de noticias mexicana, sin embargo, apunta que Adriana Urrea no regresará.

No obstante, el regreso de los sindicalistas solo se daría para despedirlos, tras indicar que se les haría la propuesta para que ingresaran a un terreno en donde todo favorecía a Sanjuana Martínez.

“Por eso digo que con la señora no, para que no sea un triunfo del sindicato, si la señora no entra, entonces ya no fue completo el retorno, ¿me entiendes?. Ahí es donde te acotas y a los que están indiciados los metemos un proceso para despedirlos”.

Igualmente, en el audio, Jesús Ramírez Cuevas pide a Sanjuana Martínez tratar la situación como un “asunto político” para ya quitarlos, por lo que le sugiere trabajar con quienes incluso la atacaron a ella y a su equipo y después “darles cuello”.

“No, no, no si no vas a trabajar, esto es político, piensa políticamente. No van a ser tus amigos, ni tus empleados en buen plan, no, no, es un asunto para ya quitarles… Lo que yo haría sería eso y empujar a que ya lleguemos a un acuerdo”.

Jesús Ramírez Cuevas