El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a defender a la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, ante las acusaciones de Sanjuana Martínez, sobre presuntos moches de Notimex.

En la conferencia mañanera de hoy 15 de enero, AMLO reiteró que no es cierto que se haya exigido un monto de la indemnización a trabajadores de Notimex, tal como lo señaló su exdirectora, Sanjuana Martínez.

Pues la periodista acusó que desde la Secretaría de Trabajo condicionaron la entrega de 150 millones de pesos (mdp) a Notimex para la indemnización de sus 63 trabajadores, exigiendo el 20% de dicho monto para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.

Las menciones de AMLO y de Sanjuana Martínez, se dan a 5 meses de las elecciones 2024, a realizarse el próximo domingo 2 de junio por el Instituto Nacional Electoral, y en las que se renovarán 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local, incluyendo:

Así como las gubernaturas de:

AMLO reiteró su confianza a Claudia Sheinbaum y a Marath Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), por las menciones de Sanjuana Martínez en su contra.

El presidente de México aseguró que “no es cierto” que se haya condicionado el pago de la indemnización de los trabajadores de Notimex , y que se exigiera un 20% de “moche” para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.

“Es mentira”, aseguró AMLO, quien dijo que Marath Bolaños es una persona honesta y subrayó lo mismo de Claudia Sheinbaum, de quien afirmó que le “consta” su honestidad.

“Es mentira, esa es mi opinión, ya hable de que Marath es una gente honesta, ya no voy a seguir hablando sobre la honestidad que me consta de Claudia Sheinbaum porque no se vaya a malinterpretar”.

AMLO