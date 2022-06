Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, acusó que las caravanas de migrantes que llegan a México desde hace ya varios años, lo hacen para ser afiliadas a Morena.

En una entrevista, Sandra Cuevas afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es el más beneficiado con esta situación porque así puede manipular al país a su antojo.

Las declaraciones de Sandra Cuevas ya se volvieron tendencia en redes sociales, donde generó desde burlas, hasta comentarios de respaldo.

Sandra Cuevas: A AMLO “le gusta un país con pobreza” para manipularlo

Sandra Cuevas brindó una entrevista al publicista Carlos Alazraki, para el canal de YouTube’Atypical Te Ve’, en la que afirmó que a AMLO le gusta gobernar un país con gente de escasos recursos, por los beneficios que obtiene:

“A él le gusta un país con pobreza, un país con gente pobre porque es a la que puede manipular definitivamente, porque si no, no le salen los números. Ahora por eso vemos caravanas de gente que viene de otro país, como si aquí no hubiera gente con necesidad, (los migrantes) vienen para empezarlos a empadronar, para empezarlos a afiliar a su partido y es otro coto de poder” Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc

Sandra Cuevas continuó su idea, afirmando que AMLO usa a las caravanas de migrantes que llegan al país desde hace ya varios años, para mantener esta situación y adherirlos a Morena:

Sandra Cuevas llama a no permitir que Morena siga gobernando México

Sandra Cuevas hizo un llamado a los ciudadanos para evitar que esta situación continúe, evitando que Morena siga en el poder:

“No podemos permitir que Morena continúe, debemos de trabajar todos en equipo, los que no estamos de acuerdo en vivir en la pobreza, no es que esté mal vivir en la pobreza, sin embargo, es importante dotar a la gente de salud, de tecnología, dotarla de otros elementos que puedan convertir a México en una gran potencia, el él (AMLO) no quiere que seamos potencia” Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc

No, no es broma 😯



Ahora resulta que los migrantes que vienen a México se van a afiliar a morena. ¡Y por órdenes de AMLO! 🤡 pic.twitter.com/m7gruajmDt — SinLínea.Mx (@SinLinea_Mx) June 30, 2022

Declaraciones de Sandra Cuevas la convierten en tendencia

Las declaraciones de Sandra Cuevas sobre las caravanas de migrantes y AMLO la volvieron tendencia rápidamente en Twitter, donde los internautas criticaron y se mofaron de la alcaldesa, al considerar absurdas sus declaraciones.

“Sandra Cuevas d cual fumaste?. Corre y adviertele a MORENA q los trailers con migrantes c nos están pasando sin ser afiliados. Bien c v q para ser bruta no c estudia” @Graciel98286792

“Yo creo que la oposición debería deslindarse de Sandra Cuevas y expulsarla del partido al que esté afiliada... Si no, les va a terminar dinamitando las pocas posibilidades que tienen de ganar la Ciudad de México... Sobre aviso no hay engaño...” @JavierArriagaGl

“Qué curioso: Para Sandra Cuevas, construir universidades y hospitales, apoyar económicamente para que la gente estudie o trabaje, pensionar adultos mayores y buscar autosuficiencia es “querer un país de pobres” @Erickisback1

“De los creadores: “Al AIFA llegan venezolanos que no pasan por migración”. Hoy les manejamos: “Caravanas de migrantes vienen a México para que AMLO los ‘afilie’ a Morena”: Sandra Cuevas. ¡De ese nivel es la oposición! #DeRisa” @KumamotoTony

Aunque gran parte de los comentarios que convirtieron a Sandra Cuevas en tendencia le fueron, también hubo quienes apoyaron sus dichos.