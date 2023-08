Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, reapareció en un evento de la Sedena junto con el actual titular de la dependencia, Luis Cresencio Sandoval.

Acusado de 4 cargos por tráfico de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, así como lavado de dinero, Salvador Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre de 2020 en el Aeropuerto de Los Ángeles, California.

Sin embargo, Estados Unidos desestimó los cargos en contra del extitular de la Sedena un mes después y permitió que fuera juzgado en México, entonces el excanciller de México dijo que sería “suicida” no investigarlo.

“Diría que sería casi suicida, para eso mejor no decimos nada, que se quede allá”. Marcelo Ebrard, excanciller de México

No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó en enero de 2021 que Salvador Cienfuegos no tendría vínculos con el narcotráfico por lo que no se procedió legalmente en contra del extitular de la Sedena.

En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el expediente de Salvador Cienfuegos, hecho por la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), había sido fabricado.

“Es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el Gobierno que represento secunda, es decir, avala, respalda, porque nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no pueden haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos. Ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA”. AMLO

Tras ese contexto, Salvador Cienfuegos reapareció en un evento de la Sedena.

Salvador Cienfuegos reaparece con Luis Cresencio Sandoval en evento de la Sedena

Salvador Cienfuegos arribó a un evento de la Sedena, junto con Luis Cresencio Sandoval, a bordo de un helicóptero que aterrizó en las inmediaciones de la Fortaleza de San Carlos, en Perote Veracruz, cerca de las 9:00 horas.

La visita en Perote Veracruz se dio en el marco de los festejos conmemorativos por los 200 años de la fundación del Heroico Colegio Militar, por lo cual ofreció un discurso el director de la institución, Jorge Antonio Maldonado.

“Arquitectónicamente San Carlos es considerado una de las fortalezas más sobresalientes de la época. Contemplaba una forma octagonal, su edificación en el siglo XVIII obedecía a la posibilidad de hacer frente a un ataque de los ingleses”. Director del Heroico Colegio Militar de Perote Veracruz

Además de Salvador Cienfuegos y Luis Cresencio Sandoval, estuvieron presentes:

Guillermo Galván Galván , titular de la Sedena en el gobierno de Felipe Calderón

, titular de la Sedena en el gobierno de Felipe Calderón Enrique Cervantes Aguirre, titular de la Sedena en el gobierno de Ernesto Zedillo

Salvador Cienfuegos: ¿Hubo inconsistencias en su expediente?

Más allá de las declaraciones de AMLO, el expediente de Salvador Cienfuegos, hecho por la DEA, tuvo inconsistencias, las cuales fueron exhibidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores tras la exoneración del exsecretario.

Las inconsistencias más visibles fueron:

La DEA interceptó mensajes de Juan Francisco Patrón-Sánchez (alias H-2) y su subordinado Daniel Silva Garate (alias H-9), ambos vinculados al Cártel de Nayarit, en los cuales el H-9 le pide dinero al H-2 para corromper a un militar de alto rango, identificado como ‘El Padrino’ o ‘Zepeda’. Sin embargo ambos manifestaron dudas sobre la identidad del susodicho, por lo que no hay claridad sobre si se trata de Salvador Cienfuegos. En otro punto de la conversación los narcotraficantes describen a ‘El Padrino’ o ‘Zepeda’ como un “señor güero, güero”, después como un tipo “alto, blanco, cacarizo y medio llenito” y más delante en el expediente como un sujeto “chaparrito, blanco”; descripción que no corresponde con Cienfuegos. En otra conversación el H-9 refiere que ‘El Padrino’ tiene un hijo de su edad, pero Salvador Cienfuegos no tiene hijos varones, sino cuatro hijas. También se asegura que la esposa de ‘El Padrino’ era hermana del entonces gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, pero la esposa de Cienfuegos no tiene relación con dicho funcionario. El expediente de la DEA cuenta con mensajes hechos desde un equipo Blackberry el 9 de diciembre de 2015, escritos por ‘El Padrino’ o ‘Zepeda’. Sin embargo no existe evidencia de que ese celular perteneciera a Salvador Cienfuegos.