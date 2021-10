Rubén Moreira dice que el PRI puede discutir la reforma eléctrica de 2 formas

México.- El diputado federal Rubén Moreira aseguró que el PRI puede discutir la reforma eléctrica de 2 formas.

Una de las formas que propuso Rubén Moreira es la discusión del tema en general, pero el priista planteó además un parlamento abierto, donde participen diferentes figuras con opiniones sobre la reforma eléctrica.

En la propuesta, que Rubén Moreira dio a conocer con Denisse Maerker, en entrevista en Atando Cabos, el diputado federal del PRI dijo que se podrá discutir la reforma energética de Enrique Peña Nieto y la reforma eléctrica de AMLO, que son las 2 versiones que se contradicen.

Rubén Moreira explicó que se podría ver si armonizan las reformas, o ver cuál es la mejor y plantear más cambios o modificaciones

Rubén Moreira criticó que hay personas que quieren un “sí” de inmediato, o un “no” rápido, sin reflexión sobre la reforma eléctrica.

“Nos preocupa que pareciera que no se quiere discutir nada, veo un tema de decir si rápido o no rápido, con los 2 grupos que los dicen, pero tenemos que darnos el espacio, haciendo como el litio, que no se discutió porque no estaba en el radar”

Rubén Moreira