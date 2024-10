¿Quieres un respiro de la dictadura de tu celular? Rodrigo Ímaz Alarcón te invita a pasar un rato con orcas voladoras, castillos en obra, fútbol, grandes maestros y hasta recuerdos de Felipe Calderón con su exposición “Talachas en la Academia”, en la Academia de San Carlos del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

En colaboración con la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rodrígo Ímaz presenta una muestra de 151 piezas, de las cuales 69 son de su autoría, 33 de la colección Juan Francisco Matos y 29 del acervo de La Academia de San Carlos.

En la inauguración de la muestra, y en entrevista para SDPnoticias, el artista visual de 42 años de edad destacó la exposición como un anhelado regreso a casa por su formación en la Facultad de Artes y Diseño y sus años como maestro en la propia Academia de San Carlos.

“Emocionado de poder aportar estéticamente a lo que ocurre en la academia, que es el lugar donde yo me formé, donde di clases, y aquí están muchos de los referentes que me formaron y espero ahora con estos elementos de cotidianeidad, de urbanidad, de la periferia, poder aportar a una nueva estética que acepta otro tipo de propuestas no canónicas, no académicas, que son más frescas y novedosas.”

Rodrigo Ímaz. Artista.