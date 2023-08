Rodrigo Imaz presenta desde el 19 de agosto la exposición Juego de Pelota en el Centro Cultural de España en México (CCEMX) del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), en un ejercicio que combina la vida con el futbol, los cololores y hasta el medio ambiente.

En entrevista para SDPnoticias, Rodrigo Imaz Alarcón revela el profundo origen personal de la exposición Juego de Pelota, la cual parte de su pasión por el futbol y un sueño que estuvo cerca de cumplir.

La exposición consta de 100 balones intervenidos en forma de maceta, cada uno de ellos cortado y pintado y con una planta sembrada en su interior. El ahora artista, pero pambolero de corazón, pudo haberse convertido en futbolista profesional

“Esto tiene una motivación personal: a mis 16 años tuve oportunidad de ser futbolista, me ofrecieron un contrato en el Puebla y al final lo rechacé, yo creo que por miedo, por inseguridad, por pensar que tenía las piernas frágiles, por la falta de certeza sobre el futuro y al mismo tiempo no me gustaba la idea de entregar una parte de mi cuerpo a una corporación.”

Rodrigo Imaz. Artista visual