El cineasta Rodrigo Ímaz explicó en entrevista qué pasó con el protagonista de Juan Perros y dio detalles de su nuevo documental.

El artista visual reveló en entrevista para Canal 22 que conoció al protagonista de su opera prima dando clases de educación ambiental, a través del arte, en la región de Cuatro Ciénegas, Coahuila.

Rodrigo Ímaz, hijo de Claudia Sheinbaum, contó que en dicha zona ocurrió un desastre ambiental con una empresa productora de leche, la cual extraía agua de unos pozas que se consideraban muy importantes ecológicamente.

Fue en ese contexto que el cineasta conoció al protagonista de Juan Perros, quien responde al nombre de Juan de la Garza en la vida real, pues el hombre se encontraba en un terreno que, en primera instancia, Rodrigo Ímaz consideró un basurero.

Rodrigo Ímaz habló sobre su relación actual con el protagonista de Juan Perros, se mantiene viviendo en el mismo terreno donde en el que se filmó el documental estrenado en octubre de 2016

En ese sentido, explicó que el hombre “pone en entredicho al sistema capitalista”, pues su vida es un ejemplo de subversión, ya que no responde a los prejuicios o estereotipos de la gente.

“Juan de alguna manera pone en entre dicho al sistema capitalista con su forma de vida; Juan subvierte la noción de que alguien pobre no tiene educación; Juan subvierte la noción de que alguien que no va a la escuela, no logra tener una capacidad intelectual compleja o elevada”

Rodrigo Ímaz