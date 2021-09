Roberto Palazuelos habla sobre nuevos ataques de Andrés García: “Eso no se arregla con la prensa”

Andrés García reveló hace unos días que estaba pensando seriamente en quitar a Roberto Palazuelos como uno de sus herederos porque le estaba causando “muchos problemas”.

Así, luego de unos días reconciliados, Andrés García volvió a despotricar en contra de Roberto Palazuelos, exigiéndole que “no esté diciendo pend*jadas... para hacerse publicidad.”

Roberto Palazuelos habló las nueva declaraciones de Andrés García, mostrándose confundido con la situación, aunque sí le respondió a su “amigo”.

En entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’, Roberto Palazuelos dijo que recién se enteró que Andrés Gacía nuévamente estaba enojado con él:

La situación situaciones que causó el enojo de Andrés García fue enterarse de que Roberto Palazuelos planeaba vender una de sus propiedades ubicadas en el Ajusco.

Ello, porque Andrés García ya había manifestado tiempo atrás que deseaba heredar el inmueble conocido como ‘El Castillo’ al hijo de su esposa Margarita López Portillo.

Roberto Palazuelos se dijo sorprendido por las declaraciones del primer actor, pues recordó que hace poco se reunieron y estuvieron muy contentos.

Sin embargo, el llamado ‘Diamante Negro’ no se quedó callado ante los ataques recibidos y respondió así a Andrés García:

“No me ha hablado a mí ni nada, yo le vi hace 5 o 6 días, entonces no quisiera yo entrar en cosas con la prensa, eso no se arregla con la prensa. Cuando tengo una diferencia con un amigo, lo arreglo directamente con él y no con la prensa”

Roberto Palazuelos