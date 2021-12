Los senadores Ricardo Monreal, de Morena y Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI, no asistieron a la cátedra de “corrupción y gobierno” en la que participarían como parte de la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara.

Los senadores acordaron participar en el panel “El Futuro del Federalismo” del Seminario Internacional de Corrupción y Política en América Latina pero no se presentaron.

Cabe destacar que el panel se desarrolló de forma virtual, por lo que no era necesario viajar a Guadalajara para poder participar.

¿Por qué no participó Ricardo Monreal en la cátedra de corrupción y gobierno?

Ricardo Monreal (Daniel Augusto / Daniel Augusto/Cuartoscuro)

El senador de Morena Ricardo Monreal no se presentó en el panel sobre el futuro del federalismo cómo se había anunciado.

De acuerdo con el moderador de la mesa, Mauricio Merino, Monreal envió una “muy sentida disculpa” por no poder asistir.

Además, compartió que el senador canceló a pocos minutos de iniciar el panel por razones “ajenas a su voluntad”.

“Informó que, por razones absolutamente supervinientes, por razones ajenas a su voluntad, no podrá acompañarnos en esta conversación” Mauricio Merino

Asimismo, expresó que “es una lástima” que no participara un representante en la discusión sobre el futuro del federalismo, cosa que aseguró, no es menor.

¿Por qué no asistió Osorio Chong a la cátedra de corrupción y gobierno?

Osorio Chong, ex secretario de Gobernación y actual senador. (Isaac Esquivel/Cuartoscuro)

Por otra parte, Merino informó que el senador Osorio Chong tampoco acudiría al panel como se tenía contemplado.

En su representación, participó el senador Mario Zamora Gastélum, aseguró sentir un gran honor por participar en la mesa a nombre de Osorio Chong en la FIL Guadalajara.

En el panel, los ponentes:

Dante Delgado (Movimiento Ciudadano)

Julen Rementería del Puerto (PAN)

Israel Zamora Guzmán (PVEM)

Aseguraron que el federalismo es el futuro de los gobiernos y no el centralismo; además, concordaron en que el mayor reto para el federalismo es Morena, por tener una visión centralista.

Los motivos por los que no participó Miguel Ángel Osorio Chong no se dieron a conocer durante el panel; sin embargo, no el PRI si tuvo representación, a diferencia de Morena, quien no envió a otro representante.