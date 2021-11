Ricardo Monreal señala que método de encuesta esta “desgastado”

Ricardo Monreal, señaló que el método de encuesta para elegir a los candidatos de Morena esta “muy desgastado”.

Lo anterior luego de que se diera a conocer que los candidatos a participar en las próximas elecciones 2024 por el partido de Morena serán elegidos a través de una encuesta.

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal destacó que no tiene el afán de confrontarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin embargo, buscará convencer a los órganos de gobierno de Morena para incluir elecciones primarias, porque “el reclamo de democracia es una convicción, no una moda”.

Las declaraciones de Ricardo Monreal fueron realizadas durante conferencia de prensa en el Senado de la República, donde destacó que en ningún momento buscará confrontarse con el dirigente de Morena, Mario Delgado ni con el presidente AMLO.

En ese sentido, Mario Delgado aseguró que ninguna persona dentro del partido de Morena debía ofenderse por que alguien pida procesos internos más claros y más democráticos.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, detalló que el candidato a la Presidencia para 2024 será elegido por medio de una encuesta.

De acuerdo con el dirigente nacional de Morena, la encuesta es uno de los métodos más emblemáticos en la vida de Morena y garantiza legitimidad a quien resulte electo entre la militancia.

De igual forma, este fue aprobado por el presidente AMLO al subrayar que apoyará sin dudarlo al candidato que sea seleccionado sin importar si fuera hombre o mujer.

“Si a mí me tocara participar, yo diría, yo voy a estar con el que gane la encuesta. Y de una vez lo voy a decir para no estarlo repitiendo, porque no me gusta meterme en estos asuntos. Cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento voy a apoyar a quien gane la encuesta: hombre o mujer”

AMLO