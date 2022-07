Ricardo Monreal, senador de la bancada de Morena, se sumó a las exigencias que hizo previamente Marcelo Ebrard, pues pidió a la dirigencia del partido garantizar un piso parejo y reglas claras.

Al hablar sobre el proceso interno de Morena para elegir al candidato en las elecciones 2024, Ricardo Monreal acusó que algunos gobiernos locales, han iniciado una “cargada” a favor de ciertos aspirantes.

Debido a ello, coincidió con las exigencias que operadores del canciller, Marcelo Ebrard, hicieron a la dirigencia de Morena, en torno a fijar reglas claras en el proceso interno.

En conferencia de prensa desde el Senado, Ricardo Monreal exigió que se designen reglas claras para elegir al candidato de Morena a la Presidencia de la República, en las elecciones de 2024.

Así lo exigió Ricardo Monreal al señalar que es necesario que la dirigencia nacional de Morena establezca de forma precisa reglas en los siguientes aspectos:

De esa manera, indicó Ricardo Monreal, todos los aspirantes a la sucesión presidencial en las elecciones 2024, tendrán que sujetarse a las prerrogativas que recibe Morena y alcanzar un piso parejo.

En el mismo sentido, Ricardo Monreal advirtió que cuando se dan “exclusiones”, no se puede hablar de igualdad de condiciones en la contienda interna de Morena.

Lo anterior debido a que denunció que se está dando “una cargada” de gobernadores a favor de ciertas “corcholatas” , aunque no habló en específico de ninguno de los aspirantes.

Por otro lado, Ricardo Monreal afirmó que cree en la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien garantizó que no se meterá en las elección del candidato de Morena.

No obstante, insistió en acusar que los pronunciamientos de AMLO en sus conferencias mañaneras, tienen un enorme peso a favor de los candidatos que menciona o incluso elogia.

En ese sentido, lamentó que al no ser mencionado por AMLO en sus mensajes mañaneros, a diferencia de otros contendientes, se configura lo que consideró, es una “campaña” en su contra.

“La campaña en contra nuestra es fuerte porque no me menciona y es su derecho (de AMLO) a no mencionarme y mi derecho es tratar de meterme a la lucha política cuando llegue el momento”.

Ricardo Monreal