El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, afirmó que nunca habló con la oposición para ser su candidato en las elecciones 2024 y que preferiría “no ser nada”, antes que traicionar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Así lo dijo tras el reencuentro con AMLO tras dos años sin acercamiento, mismo que lo incluyó como “corcholata” en la reunión del viernes 28 de abril.

Ricardo Monreal descartó que en el próximo proceso electoral o en subsecuentes vaya a ser candidato de la oposición.

En ese sentido, Monreal Ávila insistió que seguirá dentro de Morena y acompañando al presidente AMLO como desde hace 26 años, al afirmar que fue un reencuentro afortunado.

“Yo creo que fue un reencuentro afortunado, estoy muy tranquilo conmigo mismo y claro estoy muy satisfecho con el reencuentro con el presidente que después de dos años no tenia comunicación con él... Platicamos en corto y me pareció un reencuentro benéfico con el movimiento. Como fundador y como militante de Morena, nunca voy a traicionar al presidente, prefiero no ser nada, prefiero no participar en nada antes de traicionar al presidente de la república”

No obstante, ello no significa que Ricardo Monreal se baje de sus aspiraciones para ser candidato de Morena y competir por las elecciones presidenciales 2024.

“Sigue firme, yo no he declinado, no me he alejado de esa posibilidad”

Ricardo Monreal. "Corcholata"