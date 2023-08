Ricardo Monreal, una de las corcholatas de Morena rumbo a las elecciones 2024, reconoció que “va último” en las encuestas a una semana de terminar la primera parte del proceso.

En entrevista para “Me lo dijo Adela”, el senador con licencia explicó las razones por las que cree que va en último lugar.

En el camino hacia la candidatura presidencial de Morena, los aspirantes han recorrido los estados del país.

Ricardo Monreal no declinará en la encuesta de Morena, pero no le hace el feo a la CDMX

Esto con el fin de darse a conocer entre simpatizantes y militantes de sus partidos rumbo a las elecciones 2024.

Como parte de los lineamientos del proceso interno, las corcholatas se someterán a una encuesta que decidirá al coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Ricardo Monreal reconoció que “va de último” en todas las encuestas pero aclaró las razones que lo colocan en dicho punto.

El senador con licencia dijo que es claro que ha salido mal en las encuestas porque no cuenta con estructura política, recursos económicos ni apoyo de gobernadores y alcaldes, como sí lo tienen otras corcholatas.

“Cómo no voy a salir mal sin dinero, sin estructura política, sin gobernadores y gobernadoras, sin presidentes municipales. Digo, no los quiero, no quiero decir que me hubieran dado una parte”

De acuerdo con Monreal, fue difícil intentar llegar a la cima de las encuestas cuando tiene las siguientes agravantes:

Además, Ricardo Monreal dijo que compartió con el presidente las razones por las que buscar un espacio como candidato con sus herramientas, que son su experiencia política y su conocimiento del país, ha sido difícil.

Por otra parte, Ricardo Monreal dijo que la imagen y presencia del presidente es tan fuerte en el país, que sin tener que decirlo, la gente forma una imagen de quién podría ser su elegido.

Por ello, al hablar de las corcholatas en sus mañaneras, los simpatizantes se alinean con lo que parece ser lo que el presidente quiere.

Al haber permanecido en “la congeladora” las personas generaron una idea de que Ricardo Monreal estaba en un camino diferente al de AMLO, por lo que esto dificultó su camino.

Además, dijo que no se arrepiente de haber participado en el proceso interno de Morena aunque lo coloque en último lugar.

Esto porque considera que, con 2 años con un discurso de exclusión y no ser tomado en cuenta, hubiera sido incongruente no aceptar.

“Es obvio que si tu duras 2 años en la congeladora y tu discurso es la exclusión o que no te toman en cuenta o que estás fuera de los afectos del presidente y en este año te dicen oye el partido decidió que sí te incluyan, era una necedad que no aceptarlo, por eso acepté. Acepto y no me arrepiento, en el lugar que me pongan, incluso el último”

Ricardo Monreal