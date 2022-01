Ricardo Monreal, el senador por Morena, se expresó en Twitter dónde dijo “Nunca confrontaré a AMLO ni me alejaré de mis ideales”

Esto, tras las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la mañanera de hoy, por una entrevista que realizó Ricardo Monreal al periódico Reforma.

Al respecto, Ricardo Monreal ya se pronunció y dedicó un tuit a este tema en el que expresó que hace casi un cuarto de siglo inició su ‘larga travesía’ con el ‘lic’ AMLO, para transformar las instituciones de México.

Y recalcó que fue la mejor decisión, por lo que nunca confrontará a AMLO ni se alejará de sus ideales por un mejor país. Terminó con un ‘¡Viva México!’.

Hace casi un cuarto de siglo inicié una larga travesía de lucha política con el Lic. Andrés Manuel López Obrador para transformar las instituciones de la nación. Fue la mejor decisión; nunca confrontaré al presidente ni me alejaré de mis ideales por un mejor país. ¡Viva México! — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 10, 2022

Tuit de Ricardo Monreal

Tras este tuit el senador Ricardo Monreal recibió en su gran mayoría mensajes de insultos hacia su persona.

AMLO dice haber quedado anonadado por la entrevista de Ricardo Monreal

Durante la mañanera de AMLO de hoy, el mandatario dijo haber quedado anonado por el despliegue que hizo el periódico Reforma por la entrevista de Ricardo Monreal.

Dijo estar extrañado y sorprendido por el despliegue que hizo Reforma y comentó que el propósito del periódico era generar divisiones entre los de su partido.

Además, se refirió sobre Ricardo Monreal como un político radical, ya que quiere arrancar la corrupción de raíz.

AMLO no se reunirá con Ricardo Monreal

También durante su mañanera de AMLO, dijo que no se reunirá con Ricardo Monreal, porque no hay temas pendientes que arreglar.

AMLO, al ser cuestionado sobre las opiniones de Ricardo Monreal dijo que él no se mete en esos temas, además dijo que cada quien es responsable. Aunque se tengan tres reformas pendientes para el senado.

Ricardo Monreal y AMLO (Saúl López / Cuartoscuro)

Asimismo, AMLO se tomó un tiempo en su mañanera para poder leer parte de un discurso que realizó el pasado 1 de diciembre en el Zócalo.

En el que resaltaba que la ideología de izquierda estaba apartada de los privilegios, pero una parte de su discurso, decía que los políticos de izquierda no debían desdibujarse, no zigzaguear, no dar bandazos .

Continuó leyendo su discurso en el que afirmaba que si se es autentico, si se habla con la verdad, y si se pronuncian por los pobres y por la justicia mantendrán identidad, lo que significa simpatía.