México.- Durante la presentación de su libro “ Nulidades y Procedimientos Sancionadores en materia electoral” , el senador Ricardo Monreal pidió cerrar filas en torno a AMLO, por supuestos ataques de “órganos constitucionales”.

Como es que México vive momentos difíciles en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debe resistir los constantes ataques de diferentes actores políticos de oposición, dijo Ricardo Monreal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, presentó su obra que se adecúa con las elecciones de transición democrática

En su libro Ricardo Monreal afirmó que la intención es abordar las causales de nulidades desde la instalación de las casillas, hasta el escrutinio y el conteo de los votos.

El senador Ricardo Monreal exhorta a cerrar filas con el presidente AMLO, con su libro, mediante acciones que permitan construir constituciones y “cambiar aquellas que sólo sirvieron para el saqueo”.

El senador morenista apuntó que es necesario llenar los vacíos jurídicos e ideológicos, tal como lo explica en la última parte de su obra denominada: Delitos electorales.

En el capítulo Ricardo Monreal detalla la competencia de instituciones como el INE o el TEPJF para sustanciar los delitos electorales el imponer penas y sanciones.

Ricardo Monreal señaló como ejemplo la entrega de tarjetas a cambio de votos, pues asegura que quien afirma que no se constituye como un hecho ilícito esta equivocado.

En primer lugar porque los consejeros electorales no tienen facultades para poder calificar o determinar si hay o no delitos, pues eso le corresponde sólo al Ministerio Público.

Y en segundo lugar, porque desde hace unos meses la Constitución Política establece el uso de los programas sociales con fines electorales como un delito grave, refiere Monreal.

“Se equivocan, no sólo porque usurpa funciones que no le corresponden, se equivoca porque deprecia la ley y porque no sólo es una conducta antijurídica, es delito grave.”

Ricardo Monreal