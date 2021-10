Ricardo Anaya presentó su nuevo video semanal para hablar sobre la reforma eléctrica que propone AMLO.

En su nuevo video, Ricardo Anaya asegura que AMLO busca culpar a la oposición de no poder bajar precios de la luz y miente cuando dice que las empresas pagan un peso por kWh y los hogares mexicanos 5 pesos por kWh .

“Que las empresas pagan $1 y los hogares $5 es una mentira más de AMLO. ¡Claro que estaría mal si fuera verdad!” Ricardo Anaya

En su nueva entrega, Ricardo Anaya calificó como un “cuento” los argumentos de AMLO sobre la necesidad de la reforma eléctrica.

Anaya descartó lo dicho por AMLO sobre que empresas como Bimbo, Walmart y Oxxo pagan 1 peso por kWh y los hogares pagan 5 pesos.

“Si esto fuera cierto, claro que estaría mal. El problema es que las dos cosas son mentira”, indicó.

Ricardo Anaya dice cuánto pagan hogares mexicanos y lo que pagan las empresas

Respecto a los hogares, Ricardo Anaya señaló que el precio del kWh oscila entre .88 y 1 peso.

“Del lado de los hogares, no le creas a AMLO, pero tampoco a mí. Observa tu propio recibo. Ese recibito verde que nos llega cada dos meses. Busca la parte que dice precio. Abajito entre paréntesis dice MXN. Lo más probable es que tu tarifa esté entre .88 y 1 peso. ¡Pues no que cinco pesos!” Ricardo Anaya

Sin embargo, aclaró que quienes sí pagan 5 pesos son los hogares más ricos de México , pues les llega el recibo en alrededor de 13 mil pesos .

Por otro lado, Anaya descartó que las empresas paguen 1 peso por kWh, sino que han invertido en paneles solares y sus propios aerogeneradores .

El panista sostuvo que las empresas sólo pagan la transmisión y generan su propia electricidad sin contaminar.

En este sentido, criticó a AMLO por considerar que está mal no contaminar.

“O sea, no es que paguen 1 peso, es que no le compran la luz al gobierno de AMLO” Ricardo Anaya

Ricardo Anaya critica que AMLO proponga en la reforma eléctrica el uso de energía sucia y cara

Ricaro Anaya consideró que lo realmente graves es que AMLO propone en la reforma eléctrica el uso de energía sucia y cara.

Por ello, puso de ejemplo la refinería de Tula, que además de contaminar al medioambiente, produce energía cara, agregó.

En esa termoeléctrica, dijo, producir 1 kWh cuesta 2.31 pesos.

En su lugar, indicó que el PAN busca que se produzca energía limpia y barata, puesto que 1 kWh en subasta a largo plazo cuesta 39 centavos .

“1 kWh en subasta a largo plazo cuesta 39 centavos. O sea, 2.31 vs .39 centavos. Además de no contaminar, cuesta 6 veces menos. Y yo sé que has de estar pensando esto no puede ser. Si estos datos son verdad, cómo podría AMLO preferir la sucia y cara frente a la limpia y barata” Ricardo Anaya

Por lo que Ricardo Anaya sostuvo que sólo hay dos opciones de energía eléctrica:

Sucia y cara: $2.31 quemando combustóleo

Limpia y barata: solo 31 centavos con paneles solares

Razones de AMLO para proponer reforma eléctrica, según Anaya

Ricardo Anaya aseguró que AMLO tiene dos razones para proponer la reforma eléctrica pese a promover el uso de “energías sucias y caras”.

Por un lado, el panista asecveró que AMLO “está obsesionado” con tener todo el control. Luego, si su gobierno tiene el control total sobre la electricidad, tendrá el control sobre las empresas.

Como segunda razón, expresó, AMLO en el fondo sabe que su reforma “es tan absurda” que él sabe que no se va a aprobar. Sin embargo, eso lo usará como discurso para decir: “yo quería bajar el precio de la luz para ayudar al pueblo, pero los de la oposición que son malos, no me dejaron”.

“Y la realidad es que con AMLO, es con quien más ha subido la luz. Y si por algo lograra a pasar su absurda reforma, lo cual dudo mucho. Sería porque se fracturó la oposición y eso está bien para AMLO, porque eso le ayuda a Morena” Ricardo Anaya

Finalmente, Anaya pidió a la oposición no dejarse intimidar. De este modo, instó a la oposición a dar “la batalla con valentía” y no temerle a AMLO.

“La verdad está de nuestro lado. Esto es por el bien de México. La verdadera cuestión es muy simple. Energía limpia y barata o energía sucia y cara. ¿Tú de qué lado quieres estar?”, añadió.