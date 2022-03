Revocación de mandato será promovida con festival de rock en la CDMX

De cara a la realización de la consulta por la revocación de mandato, se realizará un festival de rock en la CDMX con el que se pretende promover la participación ciudadana en el ejercicio.

Así se informó este miércoles 23 de marzo en conferencia de prensa en la que los integrantes de las bandas que participarán en el evento, presentaron el concierto que llevará por nombre “Festival No Te Calles Vota”.

El festival de rock en el que participarán un total de 18 bandas, se llevará cabo en la explanada del Monumento a la Revolución el próximo sábado 26 de marzo.

En la conferencia donde se presentó el festival del rock en la CDMX para promover la revocación de mandato, los integrantes de las bandas aseguraron que el concierto se llevará a cabo por medio de recursos privados.

De acuerdo con los músicos que estarán en el evento, aun cuando el fin es llamar a la ciudadanía para que participen en la consulta de revocación de mandato, “no hay instituciones públicas involucradas”.

En ese sentido, afirmaron que para la realización del festival de rock “no hay dinero público involucrado” e incluso garantizaron que no hay partidos políticos relacionados con el concierto.

“Es un concierto que se hizo con el esfuerzo privado. No hay instituciones públicas involucradas, no hay dinero público involucrado (...) No hay un partido político involucrado aquí, no existen”