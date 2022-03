Anuncios contra AMLO y la revocación de mandato aparecen en algunas ciudades

Anuncios contra AMLO y la Revocación de Mandato aparecieron en algunas ciudades del país, a unas semanas de que se lleve a cabo la consulta ciudadana.

El presidente AMLO es el principal impulsor de la consulta de revocación de mandato, que permitirá a los mexicanos decidir si lo expulsan del cargo con más de dos años de anticipación.

En diciembre de 2021, al llamar a participar en el ejercicio democrático, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó por qué la gente debería participar en la consulta:

“Es sembrar un precedente, nada de que me eligieron por seis años y puedo hacer lo que me dé la gana. No, el pueblo tiene que mantener todo el tiempo el poder sus manos, si un gobernante no está a la altura de las circunstancias y no manda obedeciendo al pueblo, ¡revocación de mandato y para afuera!”.

AMLO, presidente de México