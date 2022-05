En Twitter, usuarios revivieron y criticaron la campaña del Consejo Nacional de Población (Conapo) que revictimiza a las mujeres por el consumo de alcohol.

En un cartel de la campaña “Yo Decido” del Conapo se muestra a una mujer que rechaza una cerveza , junto al mensaje “¡Yo Decido! ¡Evitar riesgos!”.

En capturas de pantalla de la publicación en Twitter se aprecia que el cartel fue compartido por la cuenta oficial de la Secretaría de Gobernación (Segob) el 10 de marzo de 2022.

Ese mismo día, la dependencia también compartió otro cartel similar, pero con la figura de un hombre que también rechaza la bebida alcohólica .

#YoDecido evitar ponerme como pendejo violentar mujeres justificándome de si ellas: bebieron, vestían ropa "escotada" o tenían "comportamiento sexual riesgoso"

Sin embargo, usuarios criticaron que en el mensaje que acompañaba a la imagen donde aparece la joven se le daba una mayor responsabilidad y consecuencias, precisamente a las mujeres.

Y es que algunas de las consecuencias que Conapo señaló en su publicación por el consumo de alcohol a temprana edad son:

accidentes

alteración del desarrollo cerebral

mayor grado de dependencia

comportamiento sexual riesgoso

En este sentido, en Twitter criticaron que se culpabilizara a las mujeres de tener un “comportamiento sexual riesgoso” por el consumo de alcohol y no a los agresores.

“Por tomar alcohol, ¿tienes un comportamiento sexual riesgoso? No, los que te ponen en riesgo son los enfermos que te atacan”, criticó una usuaria.

De esta manera, otro de los internautas calificó de “machista” la campaña, pues sostuvo que la culpa es exclusiva del abusador sexual sin importar que se consuma alcohol o cualquier otro factor.

“¿Qué onda con la campaña machista de @CONAPO_mx de @GabrielaRodr108? Para evitar riesgos, las mujeres no deben de tomar... y de una vez: usar pantalón, no tener escote y hasta ponerse lentes para no ser tan atractivas (han de pensar). La culpa ES DEL ABUSADOR sin importar qué”, escribió.

¿Qué onda con la campaña machista de @CONAPO_mx de @GabrielaRodr108?



Para evitar riesgos, las mujeres no deben de tomar... y de una vez: usar pantalón, no tener escote y hasta ponerse lentes para no ser tan atractivas (han de pensar).



La culpa ES DEL ABUSADOR sin importar qué.

Cabe señalar que Conapo es una dependencia que pertenece a la Segob, dirigida a la prevención, identificación y denuncia de violencia sexual contra la mujeres.

¿Qué dijo la Segob por las críticas de la campaña de Conapo?

Tras las críticas recibidas, la Segob explicó que la campaña “¡Yo Decido!” del Conapo se enmarca en la estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes.

La dependencia sostuvo que la campaña promueve “el libre, informado y placentero ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos entre las adolescencias de entornos urbanos, indígenas y afrodescendientes”.

Además, explicó que la campaña se basó en opiniones de jóvenes en grupos focales donde se concluyó que el consumo excesivo de bebidas alcohólicas no permite tomar decisiones asertivas con relación a la vida sexual .

“Con base en estos comentarios se diseñaron dos versiones de material ‘¡Yo Decido! ¡Evitar riesgos!’, en el que una mujer y un hombre adolescentes están en la misma circunstancia de rechazo a consumir bebidas alcohólicas, eligiendo que no lo necesitan para divertirse”, argumentó la Segob.