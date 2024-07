En torno a la reforma al Poder Judicial, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, aseguró que los jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) actúan de forma arbitraria en México e hizo una serie de críticas en ese sentido.

Ayer 10 de julio, en una entrevista para Sin Embargo con los periodistas Álvaro Delgado y Manuel González, Lenia Batres afirmó que buena parte del Poder Judicial considera que no se llevará a cabo la reforma que pretenden impulsar Morena y aliados en el Congreso de la Unión.

La jornada del 2 de junio no solo concluyó con el triunfo de la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ya que Morena y aliados prácticamente lograron la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, lo cual permitiría aprobar la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y Sheinbaum Pardo, como parte del denominado Plan C.

Lenia Batres habló de la reforma al Poder Judicial en entrevista en entrevista para Sin Embargo ayer 10 de julio. La ministra explicó que hasta el momento no ha visto una propuesta al interior de la propia SCJN en torno a la iniciativa de Morena.

“Hay quien espera que suceda otra cosa, porque no puede creer que se vaya a tocar al Poder Judicial, que se pueda transformar, porque no le apuestan a ninguna modificación, siguen pensando que no solamente es inviable, sino que además no es deseable, pero es un deseo particular de un conjunto de personas”

Lenia Batres