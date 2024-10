La reforma al Poder Judicial sigue generando reacciones en la oposición ya que el expresidente de la Cámara de Senadores, Roberto Gil Zuarth, se registrará como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum descartó una crisis constitucional en México.

Pese a que los efectos de la reforma al Poder Judicial ya están en curso en el Instituto Nacional Electoral (INE), y su texto ya forma parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), distintos frentes de la oposición insisten en frenarla.

En ese contexto, el integrante del Partido Acción Nacional (PAN), Roberto Gil Zuarth, informó que participará en la próxima convocatoria para ser ministro de la SCJN.

En torno a la reforma al Poder Judicial, Roberto Gil Zuarth se destapó como candidato a ministro de la SCJN en 2025; en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, el expresidente de la Cámara de Senadores se dijo en contra de las “nuevas reglas del juego”.

Gil Zuarth dijo escuchar la idea de que las leyes secundarias a la reforma al Poder Judicial serían redactadas por “un grupo sereno, razonable” la construcción de las leyes reglamentarias de la iniciativa y que se tendría una “moderación pragmática” una vez que Claudia Sheinbaum asumiera la Presidencial de la República; “una vez puesta la banda”, explicó el ex senador,

Sin embargo, la elección de jueces, magistrados y ministros de la SCJN por medio del voto popular se mantendrá, hecho por el que Roberto Gil Zuarth dijo rememorar sus enseñanzas en el Partido Acción Nacional (PAN), razón por la que buscará ser ministro de la SCJN.

“A mí me enseñaron en el PAN que frente los tiranos no hay que arrodillarse para que no hubiera Manuel Bartletts y sí muchos Don Luis H. Álvarez. El miércoles que se presente la convocatoria me voy a presentar a la elección de ministro”