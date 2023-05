Ana Elizabeth García Vilchis presentó el Quién es quién en las mentiras de la semana de la conferencia mañanera de hoy 31 de mayo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En esta ocasión, la vocera del Quién es quién las mentiras de la semana expuso 4 falsedades que fueron difundidas por medios de comunicación y opositores en los últimos días.

Entre sus menciones, Ana Elizabeth García Vilchis exhibió a Ciro Gómez Leyva por difundir información falsa del Instituto Nacional de Migración ( INM ) y una supuesta detención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( AICM ).

Igualmente, la vocera del Quién es quién en las mentiras de la semana señaló como mentirosos a:

Reforma

El Universal

MVS Noticias

El Heraldo

Quién es quién en las mentiras de la semana: Reforma miente sobre CFE

La primera falsedad del Quién es quién en las mentiras de la semana fue atribuida a Reforma, a quien señaló de mentir en 3 ocasiones durante su nota: “Entran hasta 2025 cuatro centrales de la CFE.”

Ana Elizabeth García Vilchis señaló que el diario mintó al afirmar que:

La CFE adjudico de manera directa la construcción de 4 centrales , pues el desarrollo de las centrales fue contratado mediante licitaciones y procesos competitivos y está registrado en el informe entregado al Congreso.

, pues el desarrollo de las centrales fue contratado mediante licitaciones y procesos competitivos y está registrado en el informe entregado al Congreso. La CFE no transparento la información de las empresas adjudicadas , pues en el informe anual 2022 la institución hizo publico el listado de las empresas y contratistas responsables de la ejecución de cada uno de los proyectos.

, pues en el informe anual 2022 la institución hizo publico el listado de las empresas y contratistas responsables de la ejecución de cada uno de los proyectos. 4 plantas de la CFE erán inauguradas en 2025 , ya que 5 de las plantas señaladas cuentan con un avance mayor al 30%, siendo:

50.3% en la Central de Mérida 47.4% en la Rivera Maya Valladolid 32.2 % en Tuxpan fase 1 43.9% en Gonzalez Ortega 45.4% en San Luis Río Colorado

Por ello, señaló que Reforma miente y que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se terminarán en la administración de AMLO.

Quién es quién en las mentiras de la semana: Falsos préstamos y créditos desde la Secretaria del Bienestar

La segunda mentira de la sección fue dedicada a los medios de comunicación que difundieron los presuntos préstamos y créditos que darían la Financiera, el Banco y la Secretaría del Bienestar.

Conforme a la vocera del Quién es quién en las mentiras de la semana, los medios de comunicación hicieron “nado sincronizado” y dieron noticias falsas sobre los supuestos créditos y préstamos que ofrecerían estás instituciones.

Sin embargo, ninguna de las dependencias ofrece ningún tipo de crédito, ni saldar deudas, por lo que pidió tener cuidado y no dar datos personales, así como no ingresar a páginas que no son oficiales del gobierno.

“Tampoco se pide información a través de medios digitales, terceras personas, solo la Financiera del Bienestar ofrece el crédito solidario, cuyo monto máximo es de 20 mil y no de 50 mil como publicaron.” Ana Elizabeth García Vilchis

Los medios señalados por difundir la noticia falsa son:

El Heraldo

Milenio

MVS Noticias

La Razón

Mentiras de la semana 31 de mayo (especial)

Quién es quién en las mentiras de la semana: Exhiben a Ciro Gómez Leyva por difundir información no corroborada

La falsedad número 3 del Quién es quién en las mentiras de la semana se atribuyó a las menciones que hizo Ciro Gómez Leyva sobre el INM y la supuesta detención de una joven china en el AICM.

Vilchis mostró los tweets que publicó el periodista, en donde señaló que el INM detuvo a la joven china, le quito sus pertenencias y la mantuvo incomunicada.

No obstante, el instituto se comunicó con Gómez Leyva para aclarar que la joven china, Auri, no pudo ingresar a México porque no contaba con Visa, por lo que fue regresada a Los Ángeles, Estados Unidos.

Finalmente, señaló Ana Elizabeth García Vilchis, la situaión tuvo “un final feliz”, pues Gómez aceptó que no su error al difundir información sin tener certeza de la situación que se estaba viviendo.

“No se trató de una detención ilegal, sino de un cumplimiento de la ley del INM y del AICM Se agradece el reconocimiento del periodista.” Ana Elizabeth García Vilchis

Exhiben a Ciro Gómez Leyva en la mañanera (especial)

Quién es quién en las mentiras de la semana: Medios de información tergiversan dichos de AMLO

Por último, la mentira número 4 de la sección fue atribuida a todos los medios de información y diferentes personajes que “tergiversaron” los dichos de AMLO sobre un “golpe de estado técnico”.

La vocera del Quién es quién en las mentiras de la semana recordó que el pasado 30 de mayo el presidente crítico los constantes intentos de frenar las obras del gobierno con amparos y la presunta ayuda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Poder Judicial.

Ana Elizabeth García Vilchis citó las palabras de AMLO, quien dijo:

“El Poder Judicial pretende neutralizar al ejecutivo, es cancelar un poder. Sería un golpe de estado técnico, una cosa es que violen la Constitución y otra es querer dar un golpe de estado, que ya no ejecutemos nada.” AMLO

En ese sentido, Vilchis acusó que dichas palabras fueron tergiversadas al señalar que se trató de un “discurso antidemocrático, peligroso que polariza y amenaza a la Corte.”

Y señaló por publicar la información “tergiversada” a:

El País

El Universal

El Sol de México

CNN

N+

Ruido en la Red

El Financiero

Aristegui Noticias

Adela Micha

Denise Dresser

Ricardo Alemán