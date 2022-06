El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a la comunidad judía que el actor Carlos Alazraki tiene pensamiento “hitleriano”.

Desde la conferencia mañanera de hoy 30 de junio, AMLO dijo que aunque “Hitler ya no esté, no quiere decir que su pensamiento no prevalezca.

Esto luego de que la comunidad judía en México reprochara a AMLO el calificar a Carlos Alazraki Grossmann, de 74 años de edad, como “hitleriano” durante la conferencia mañanera del 29 de junio.

“Ayer dije que ese señor (Carlos) Alazraki era hitleriano. Sí, de pensamiento hitleriano. Puede no estar Hitler, pero las ideas nazi-fascistas existen” AMLO

Carlos Alazraki representa los ideales hitlerianos: AMLO

De acuerdo con el presidente AMLO, que ya no esté Hitler, no quiere decir que su pensamiento e ideales no estén en el mundo por lo que reiteró que el actor Carlos Alazraki los representa.

A pesar de que la comunidad judía en México rechazó las primeras declaraciones del presidente AMLO y condenó la comparación del actor con el régimen que causó la muerte de millones de personas en Europa, AMLO sostuvo su afirmación.

Además, AMLO dijo que no lo compara con Adolfo Hitler, pero aseveró que Carlos Alazraki es un seguidor de los ideales y pensamiento hitleriano.

“Los ideales no mueren y a eso me refería, a los ideales. El señor Carlos Alazraki pues es seguidor del pensamiento de Hitler” AMLO

AMLO sostuvo que, al aplicar que “una mentira dicha muchas veces, puede convertirse en verdad”, Carlos Alasraki mantiene la esencia del pensamiento hitleriano.

Comunidad Judía es gente buena pero eso no quiere decir que puedan afectar a su movimiento: AMLO

AMLO dijo que respeta y admira a la comunidad judía pero eso no quiere decir que no representen el hitlerismo.

A pesar de la crítica, el presidente aseguró que la comunidad judía representa el pensamiento de Hitler, responsable por el mayor genocidio registrado en Europa, que, de 1941 a 1945 terminó con la vida de alrededor de 6 millones de judíos.

AMLO dijo que, no porque conoce la comunidad judía sea “gente buena”, quiere decir que tengan una “patente de corZo” para dañar y afectar su movimiento de transformación.

“Yo respeto mucho a la comunidad judía..son gente de trabajo, gente buena. Pero eso no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corzo para poder dañar, afectar un movimiento de transformación, nada más por sus ideales, sus pensamientos, su conservadurismo y, repito, su hitlerismo” AMLO

Una patente de corso era un documento entregado por los gobiernos a los barcos para que éstos pudieran atacar otros navíos o naciones en nombre del país que se las otorgó.

Sin embargo, aseguró que tiene una amistad como Marcos Shabot, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México , quien firmó la carta de rechazo a los calificativos que el presidente empleó contra Alazraki.

Asimismo, dijo que reconoce que las personas que considera de la comunidad judía son “gente buena”.