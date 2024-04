El periodista Andrés Oppenheimer recientemente entrevistó al presidente de Argentina, Javier Milei, quien tildó de “ignorante” a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tras estas declaraciones de Javier Milei, AMLO dijo en su conferencia mañanera de este lunes 1 de abril de 2024 que Andrés Oppenheimer también es un facho y que le cae mal por una “antipatía recíproca”.

Es por eso que aquí te decimos todo lo que se sabe sobre ¿quién es Andrés Oppenheimer, el periodista que entrevistó a Javier Milei y que le cae mal a AMLO?

El periodista Andrés Oppenheimer y el presidente de Argentina Javier Milei (FB: Andrés Oppenheimer)

¿Quién es Andrés Oppenheimer?

Andrés Oppenheimer es un periodista, escritor y conferencista argentino que reside en Estados Unidos.

También es columnista de The Miami Herald y El Nuevo Herald, y conductor del programa “Oppenheimer Presenta” en CNN en Español.

El periodista es autor de 8 libros entre los que se encuentran:

“¡CÓMO SALIR DEL POZO!”

“¡SÁLVESE QUIEN PUEDA!”

“¡CREAR O MORIR!”

“Basta de Historias: La obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro”

“Cuentos Chinos: El engaño de Washington, la mentira populista y la esperanza de América Latina”

“OJOS VENDADOS: Estados Unidos y el negocio de la Corrupción en América Latina”

Andrés Oppenheimer ha sido seleccionado como uno de los 50 intelectuales latinoamericanos más influyentes por la revista Foreign Policy en Español y también ha sido distinguido por Forbes Media Guide como uno de los 500 periodistas más importantes de Estados Unidos.

Esto ha llevado a considerar a Andrés Oppenheimer como uno de los referentes más importantes del periodismo actual internacional.

Por si fuera poco, el periodista fue seleccionado por la revista Poder como una de las 100 figuras “más poderosas” en América Latina en 2002.

¿Qué edad tiene Andrés Oppenheimer?

El periodista que entrevistó a Javier Milei y que le cae mal a AMLO nació el 24 de noviembre de 1951 en Buenos Aires, Argentina, por lo que en abril de 2024, tiene 72 años de edad.

¿Quién es la esposa de Andrés Oppenheimer?

Se desconoce si el periodista Andrés Oppenheimer tiene esposa o se encuentra en alguna relación sentimental con otra persona.

¿Qué signo zodiacal es Andrés Oppenheimer?

Debido a que Andrés Oppenheimer nació el 24 de noviembre, le corresponde el signo zodiacal Sagitario.

Sagitario es un signo zodiacal regido por Júpiter y del elemento fuego, por lo que entre sus características se encuentra el optimismo, la adaptabilidad y la curiosidad por el mundo.

También se les atribuye que los Sagitario son personas cautivantes, seductoras y apasionadas.

¿Cuántos hijos tiene Andrés Oppenheimer?

Aunque es una figura pública, el periodista que entrevistó a Javier Milei y que le cae mal a AMLO mantiene su vida privada con un bajo perfil, por lo que se desconoce si Andrés Oppenheimer tiene hijos.

Andrés Oppenheimer entrevistó a Javier Milei y le cae mal a AMLO (FB: Andrés Oppenheimer)

¿Qué estudió Andrés Oppenheimer?

De acuerdo con la biografía del periodista en su página oficial, Andrés Oppenheimer inició sus estudios en la Universidad de Buenos Aires, aunque después se mudó a Estados Unidos en 1976 con una beca del World Press Institute para seguir sus estudios en Macalester College, de St. Paul, Minnesota.

En 1978 Andrés Oppenheimer obtuvo la maestría en periodismo de la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Por si fuera poco, el periodista también ha recibido doctorados honoris causa de:

la Universidad Galileo de Guatemala (2004)

la Universidad Domingo Savio de Bolivia (2011)

la Universidad ESAN de Perú (2014)

la Universidad Siglo 21 de Argentina (2022)

¿En qué ha trabajado Andrés Oppenheimer?

Andrés Oppenheimer es columnista de The Miami Herald, conductor del programa Oppenheimer Presenta por CNN en Español, y autor de ocho libros que son best-sellers.

Su columna El Informe Oppenheimer es publicada regularmente en más de 50 periódicos , incluidos The Miami Herald de Estados Unidos, La Nación de Argentina, El Mercurio de Chile, El Comercio de Perú, y el Reforma de México.

Andrés Oppenheimer fue co-ganador del Premio Pulitzer en 1987 junto con el equipo de The Miami Herald que descubrió el escándalo Iran-Contras, y fue distinguido con los dos premios más prestigiosos del periodismo de habla hispana:

el premio Ortega y Gasset del periódico El País de España en 1993

el Premio Rey de España otorgado por la agencia EFE y el Rey de España en 2001

El periodista también ganó otros premios como:

el premio Maria Moors Cabot de la Universidad de Columbia en 1998

el premio Overseas Press Club Award del Overseas Press Club de Washington D.C. en 2002

el Premio Emmy Suncoast de la Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias de Estados Unidos en el 2005

El periodista que entrevistó a Javier Milei y le cae mal a AMLO fue jefe de la corresponsalía de The Miami Herald en Mexico, Colombia, y Centroamérica.

Anteriormente, trabajó durante cinco años en The Associated Press en Nueva York, y ha colaborado con The New York Times, The Washington Post, The New Republic, CBS News, y la BBC de Londres.

Entre las muchas personas que ha entrevistado Andrés Oppenheimer se encuentran las siguientes personalidades:

Donald Trump

Barack Obama

Hugo Chavez

Daniel Ortega

Bill Gates

casi todos los presidentes latinoamericanos

Andrés Oppenheimer, el periodista que entrevistó a Javier Milei y le cae mal a AMLO

Esto se dio después de que el mandatario mexicano leyera el mensaje que publicó el pasado 28 de marzo acerca del fragmento de la entrevista que se filtró donde Javier Milei lo llama ignorante y AMLO aseguró que su homólogo tiene razón pues no comprende cómo los argentinos votaron por él.

El que lo entrevista es, pero facho, facho, facho. Entonces lo entrampó; o sea, siento yo, porque iban con ese propósito. AMLO