Denise Maerker señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de utilizar el caso contra María Amparo Casar como una “venganza”; a continuación te contamos qué dijo.

El pasado miércoles 8 de mayo, en Tercer Grado, la periodista Denise Maerker y los demás invitados a la mesa de análisis del programa, tocaron el tema de AMLO contra María Amparo Casar.

Ello luego de que en los últimos días se ha atacado desde el Gobierno a la viuda de Carlos Fernando Márquez Padilla , ex trabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex) que murió en 2004 .

Los ataques en su contra acusan una presunta red de tráfico de influencias, debido a la resolución por parte de autoridades para otorgar a María Amparo Casar la pensión y el seguro de vida tras el fallecimiento de su esposo.

Asimismo, acusan corrupción, por el supuesto manejo de la muerte de Carlos Fernando Márquez como “accidente de trabajo”, cuando presuntamente el hombre se habría suicidado.

Al respecto, Denise Maerker compartió sus opiniones, en donde destacó que el caso contra María Amparo Casar no es una lucha contra la corrupción, sino la venganza de AMLO, quien utiliza todo el aparato de Estado para atacar a una de sus críticas.

Denise Maerker cuestiona a Octavio Romero por presentar caso contra María Amparo Casar a la par que Nitrogenados

Denise Maerker aseguró que del caso AMLO contra María Amparo Casar, lo más revelador es la presentación que se hizo de parte del director de Pemex, Octavio Romero, en la conferencia mañanera del 3 de mayo.

Y es que, de acuerdo con Maerker, el director de Pemex expuso los casos de corrupción de la compañía, como Nitrogenados y el pago de 5 millones de dólares de un ducto que no está operando, con el de María Amparo Casar.

La periodista señaló la presentación de Octavio Romero como “indecente”, y afirmó que al poner como semejantes dichos casos y exponer de manera única el nombre de la viuda, solo exhibe que se trata de “un asunto político y de venganza política”.

“Porque la presentación que me están haciendo es verosímil, o sea tú me estas diciendo que estas resolviendo el tema de Petróleos Mexicanos, tú sabes lo que es Petróleos Mexicanos, los contratos, los problemas con proveedores de Petróleos Mexicanos, lo que ha sido la corrupción de Petróleos Mexicanos y tú me estas hablando de eso y me coleas con la pensión de la viuda María Amparo Casar”. Denise Maerker

Denise Maerker también compartió que las acciones del gobierno de AMLO se dieron a 5 años de que comenzó su sexenio, 5 años en los que ellos siguieron pagando la pensión que ahora evidencian y señalan.

Denise Maerker acusa a AMLO de utilizar todo su poder como presidente contra María Amparo Casar

La periodista destacó que la forma en la que operaron contra María Amparo Casar solo exhibe el interés vengativo que tiene AMLO hacia la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

“Tú me estas diciendo que tú estás metiendo en el combo de la corrupción de Pemex este caso porque hay una cosa que va muchísimo más allá del interés público, es tu interés vengativo” , señaló la periodista.

Pues, acorde a sus palabras, si la forma de la presentación hubiese sido sobre las pensiones que otorga Pemex a todos su beneficiarios, las cuales son demasiado generosas y en donde se ocupa mucho dinero, sería diferente.

“Si tú sientes que Pemex ha sido utilizado por las cúpulas de Pemex en beneficio propio, me parece que entonces me presentas una cosa en donde dices fíjense que hemos decido analizar todas las pensiones; pero no es así y resulta que a la persona que citas con nombre y apellido lleva años siendo mencionada en la mañanera, porque efectivamente hace investigaciones, eso es inaceptable”. Denise Maerker

No obstante, acusó que el señalamiento directo contra María Amparo Casar es “inaceptable”, pues según dijo, AMLO utiliza su tribuna, con la fuerza que tiene, con el poder y acceso a documentos, para golpear a quien ha investigado su gobierno.

Pues además subrayó que la exposición del dictamen pericial de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla no comprueba nada, pues en la investigación también hay señalamientos contradictorios de lo ocurrido.