La candidata de la coalición que encabeza el partido Morena a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle García, está envuelta en una polémica que hace tambalear su camino a las elecciones 2024.

En días recientes, el empresario veracruzano Arturo Castagné Couturier acusó que Rocío Nahle es dueña de una casa en el fraccionamiento de lujo ‘El Dorado’ de Boca del Río, Veracruz, con un valor aproximado de 50 millones de pesos.

De acuerdo con el empresario, Nahle García compró el terreno y construyó la casa, misma que puso a nombre de su sobrina Maribel Hoyos Peña.

La acusación hecha por el empresario en X señala que la sobrina de Rocío Nahle no tiene la capacidad económica para construir una residencia de ese valor y esas características: “Es una persona joven, sin ingresos relevantes”.

Ante las acusaciones, Rocío Nahle aclaró que la casa en Boca del Río, Veracruz, no es suya, sino rentada.

Nahle acusó a José Yunes Zorrilla, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, de difamarla con la acusación sobre la propiedad en Boca del Río.

En entrevista con medios locales, la candidata de Morena al gobierno de Veracruz sostuvo que “no se enreda en intrigas y disparates” promovidos por su adversario, a quien señaló de pertenecer a un “crepúsculo familiar”.

“Yo no me enredo en sus intrigas y sus disparates, mientras ese crepúsculo familiar gasta el dinero en intrigas y difamaciones, nosotros este fin de semana en Morena, recibimos a la próxima candidata de México, Claudia Sheinbaum

El fraccionamiento ‘El Dorado’ es una residencial de casas de lujo que cuenta con marina, atracadero, zona de manglares, acceso a un centro comercial.

Según el sitio web, ‘El Dorado’ es “único en su tipo, por su ubicación, diseño urbanístico, entorno natural y seguridad las 24 horas del día”.

Sin mencionarla explícitamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió a Rocío Nahle, quien fuera secretaria de Energía en su gabinete, por las acusaciones sobre la casa de 50 millones de pesos en Boca del Río, Veracruz.

AMLO sostuvo que la consta que Rocío Nahle es una mujer honesta; sin embargo, aseguró que es blanco de acusaciones por la temporada electoral en la que busca ser la próxima gobernadora de Veracruz.

“Esa persona a la que se le quiere hacer mal por la temporada, esta la temporada de la piña, el mango, del chayote, por lo que yo se y me consta, esa persona es honesta. Y como yo soy de aquí, no le voy a desear a mi pueblo querido, que vuelva pasar lo que ya sufrieron y valen mas las imagenes, no creo que por eso me vayan a cepillar, porque no tienen nada que ver con la cuestión electoral”

Rocío Nahle