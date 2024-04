¿Qué pasará con Ayotzinapa cuando AMLO deje la presidencia de México? Ante las dudas sobre el rumbo que tomará la indagatoria, esto dijo en la mañanera de hoy viernes 26 de abril.

El sexenio de AMLO al frente del país está por concluir y asuntos como la resolución de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa van quedando pendientes.

No obstante, consciente de que está por dejar la presidencia de México, AMLO ha anticipado lo que pasará con el caso ante la culminación de este periodo.

“ No vamos a dar carpetazo ” dijo AMLO en su declaración en la mañanera de hoy viernes 26 de abril, aunado a los siguientes detalles.

En su mañanera de hoy viernes 26 de abril, AMLO dijo que cuando él deje la presidencia de México, la investigación de Ayotzinapa continuará, ya que “no se pueden cerrar los expedientes”.

Es decir, a pesar de que pondrán máximo esfuerzo para lograr resultados precisos en torno al caso, la culminación de su sexenio no es sinónimo de que Ayotzinapa deje de ser importante.

En el supuesto de que no avancemos como queremos, avanzar más y encontrar a los jóvenes, estos delitos no prescriben, no se pueden cerrar los expedientes.

Así pues, el compromiso de AMLO es, según lo indicó en su reporte de la mañanera de hoy 26 de abril, que cuando deje la presidencia el gobierno en turno se ocupe de Ayotzinapa.

Además de que, si bien deja de ocupar tal cargo, no es posible que se de “un carpetazo” después de su labor en la presidencia de México porque los delitos no prescriben .

Esto también, aprovecho para que lo sepan: nosotros no vamos a dar carpetazo, no es que ya nos fuimos y ya pasó todo, no, no, no. Y yo espero que en el tiempo que nos falta podamos avanzar.

AMLO