La periodista Alejandra Salazar tuvo una fuerte confrontación con Alejandro Moreno, dirigente del PRI; ¿qué le dijo?

En las instalaciones del Senado de la República, la periodista Alejandra Salazar confrontó a Alejandro Moreno tras su penosa pelea contra Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Senadores.

Cabe recordar que en la sesión del pasado 31 de octubre, Alejandro Moreno perdió los estribos y le gritó a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado.

La periodista también cuestionó la presencia de Alejandro Moreno en la Cámara de Senadores a pesar de las investigaciones en su contra efectuadas desde 2022 por delitos cometidos cuando fue gobernador de Campeche.

Alejandra Salazar, periodista originaria de Saltillo, Coahuila, que se ha declarado públicamente partidaria de la Cuarta Transformación, abordó a Alejandro Moreno en la Cámara de Senadores y grabó el encuentro que tuvo con el dirigente del PRI.

La periodista expresó a Alejandro Moreno su sorpresa de que tuviera cara para presentarse en la Cámara de Senadores a pesar del encontronazo que tuvo con Gerardo Fernández Noroña y de las investigaciones en su contra.

“A mí lo que me parece una verdadera locura es que estés aquí en el Senado con investigaciones, con la Fiscalía de Campeche a cuestas, que te le hayas puesto descontrolado a Gerardo Fernández Noroña y que sepas que la gente piensa que si lo tocan a él nos tocan a todos porque te estás metiendo con uno de los políticos más queridos”.

Aunque Alejandro Moreno intentó interrumpir a la periodista, Alejandra Salazar continuó diciendo que le parece cínico que el priísta pretenda hablar de “estar a la altura”, momento en que Alito intervino para decir que “los de Morena son corruptos y es una dictadura”.

Ante esta aseveración, la periodista Alejandra Salazar cuestionó con qué cara habla Alejandro Moreno sobre corrupción, en referencia a todas las investigaciones en su contra por este delito.

En un intento de contestar a la confrontación de la periodista Alejandra Salazar, Alejandro Moreno quiso probar la corrupción efectuada por Morena al ejemplificar el caso Segalmex.

“Son unos rateros, se robaron el dinero, se robaron la mayoría para el Congreso, están destruyendo este país; es inadmisible que no lo vean”.

Alejandro Moreno intentó calmarse y no explotar contra la periodista al cambiar su actitud diciendo que actualmente está contento porque asegura que “le ganó todo jurídicamente a Morena”.

“Yo estoy contento, a mí me gusta esto. Porque al final el gobierno ni nos va a doblar, todo lo que tú me dices y ante todos los medios, les ganamos todo jurídicamente a esa bola de corruptos, cínicos de Morena porque les gané todo y no pudieron hacer nada”.

Alejandro Moreno